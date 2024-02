Rafael Leão scoort op fenomenale wijze voor AC Milan na doelpuntendroogte in Serie A

Rafael Leão heeft na vijf maanden doelpuntendroogte in de Serie A weer het net gevonden voor AC Milan. En hoe. De Portugese buitenspeler passeerde twee verdedigers van Atalanta aan de zijlijn en schoot vervolgens op heerlijke wijze raak.

Leão 𝐤𝐧𝐚𝐥𝐭 'm de kruising in! 💥

Milan schiet uit de startblokken met deze ge-wel-di-ge goal van de razendsnelle Rafael Leão ⚡️#ZiggoSport #SerieA #MilanAtalata pic.twitter.com/HlVFNp9FAs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2024

De laatste keer dat Leão voor AC Milan in de Serie A scoorde was op 23 september. De 24-jarige aanvaller zette vervolgens nog wel zes assists op zijn naam, maar scoren deed hij dus niet meer in de Italiaanse competitie.

In andere competities wist Leão al wel weer te scoren. Zo was hij aan het begin van 2024 tweemaal trefzeker in de Italiaanse beker én scoorde hij deze maand nog twee keer tegen Stade Rennais in de tussenronde van de Europa League.