'Alex Kroes wilde bij Ajax wachten op Erik ten Hag'

Alex Kroes had geen haast met het aanstellen van een nieuwe trainer bij Ajax. De algemeen directeur van Ajax, die nog altijd geschorst is, zou willen wachten op Erik ten Hag en zijn situatie bij Manchester United.

Dat weet Valentijn Driessen. In het programma Koffie met Valentijn van Vandaag Inside zegt de journalist dat Kroes off-the-record tegen bestuursleden zou hebben gezegd te willen wachten op Ten Hag. De trainer en Kroes kennen elkaar al langer.

Momenteel is Ten Hag de trainer van Manchester United, maar de resultaten zijn niet zo denderend. De Engelse tabloids draaien overuren om de ideale opvolger van Ten Hag als United-trainer samen te stellen. De Nederlander is niet zo onder de indruk van alle geruchten en wijst erop dat hij 'gewoon' in de finale van de FA Cup staat. Hij spreekt zelfs schande over de media.

Situatie rondom Alex Kroes

Kroes is geschorst door Ajax, omdat hij met voorkennis aandelen heeft gekocht van de club. De roep van de fans om zijn terugkeer is groot. Zij zien liever Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, vertrekken. Hij neemt nu de dagelijkse gang van zaken op zich, door de afwezigheid van Kroes.

Van Praag werd na het schorsen van Kroes ook op het matje geroepen, omdat hij vergeten zou zijn om door te geven dat hij ook Ajax-aandelen in bezit heeft. Er is nog wel een dergelijk verschil tussen de twee situaties: Van Praag kocht in 1995 een laag aantal aandelen en deed dat zonder voorkennis. Daarnaast was het bij de club bekend, maar was hij het enkel vergeten door te geven.