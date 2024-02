Ruben van Bommel scoorde tegen Ajax expres twee keer over de grond

AZ heeft met 2-0 gewonnen van Ajax en heeft daarmee een gat van zes punten geslagen op plek 4. Ruben van Bommel, de doelpuntenmaker van de wedstrijd, was opgelucht na afloop: "Het is lekker om twee keer achter elkaar te winnen, dat is erg belangrijk voor het vertrouwen."

Ruben van Bommel was aan de kant van AZ de gevierde man met twee doelpunten, beide waren rustig en laag in de hoek geschoten. Alsof hij dat elke week doet, maar dat is niet het geval. Wat heet; zijn twee doelpunten zondagmiddag waren een verdubbeling van zijn doelpuntenaantal voor de wedstrijd. "Ja, dat is sowieso heel erg mooi. Het is heerlijk om hier te scoren en dat het stadion dan uit zijn dak gaat."

Ook met vijf verdedigers kan Ajax niet winnen: 2-0-verlies in Alkmaar Ajax heeft zondagmiddag met 2-0 verloren van AZ. John van 't Schip liet weten in een andere formatie te spelen en dus af te wijken van de klassieke 4-3-3. Het experiment kan als mislukt bestempeld worden, want Ajax was nog steeds kwetsbaar en creëerde weinig. Ruben van Bommel maakte de twee doelpunten voor AZ.

Typische Van Bommel-doelpunten

De jonge aanvaller scoorde op een wijze die vaker bij hem gezien wordt; rustig en beheerst een hoekje kiezen. "Ik kies daar vaak voor, ook om ze laag te schieten. Het is zo dat als je laag schiet, je meer mogelijkheid hebt om te scoren. Dat is uit statistieken gebleken, dus met dat in het hoofd probeer ik dat vaak. Na de training oefen ik daar ook nog vaak op."

Keuzes

Van Bommel heeft bewogen weken gehad bij AZ. Bij de aanstelling van Maarten Martens werd hij voor één wedstrijd bij Jong AZ opgesteld, dat was geen reden tot zorgen voor Van Bommel. " De trainer wil dat iedereen fit is, dus moets ik één keer bij Jong AZ mee doen. Ik heb met hem gesproken, het was puur voor de fitheid. Ik probeerde daar te laten zien dat ik maar eenmalig daar hoefde te spelen."

Diepte

Dat hij maar één keer mee hoefde te doen, dat bleek ook want daarna stelde Martens hem vaak op in de basis. Ook vandaag tegen Ajax, dat met vijf man achterin speelde. " Ik denk dat hij voor diepte koos deze wedstrijd en dat probeer ik zoveel mogelijk te doen. Dat zal een van de redenen zijn dat hij mij opstelt denk ik, misschien ook directheid richting de goal."

Verandering formatie

Van Bommel was weinig onder de indruk van de formatiewisseling van Ajax, dat verraste met vijf verdedigers achterin. "Tegen Ajax weet je altijd dat je ruimtes gaat krijgen, ook als zij met vijf man achterin spelen, want dat zag je ook vandaag." Hij vond AZ over het algemeen de betere ploeg, al waren er twee momenten per helft te herkennen. " Ik vond ons de eeste helft beter, zeker in de eerste fase. In de tweede fase van de helft lieten we hun meer komen en kregen zij meer initiatief. Dat was in de tweede helft eigenlijk ook zo."