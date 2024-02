Ook met vijf verdedigers kan Ajax niet winnen: 2-0-verlies in Alkmaar

Ajax heeft zondagmiddag met 2-0 verloren van AZ. John van 't Schip liet weten in een andere formatie te spelen en dus af te wijken van de klassieke 4-3-3. Het experiment kan als mislukt bestempeld worden, want Ajax was nog steeds kwetsbaar en creëerde weinig. Ruben van Bommel maakte de twee doelpunten voor AZ.

Er was al groot nieuws aan de kant van Ajax voordat de wedstrijd überhaupt gestart was: John van 't Schip ging afwijken van de vaste 4-3-3-formatie en schakelde over op een 5-4-1-formatie. De trainer gaf toe dat er alleen de dag ervoor op getraind was en verder alleen aan de hand van beelden besproken is hoe de formatie ingevuld moest worden, en dat was te zien.

Vroege goal AZ

AZ kwam namelijk al erg snel op voorsprong, in de zevende minuut werd Gaaei volledig verrast door een drukzettende Pavlidis. De Griekse spits stuurde Van Bommel weg, die al meters was weggelopen van Gaaei. Hij sneed naar binnen, kapte Jorrel Hato kinderlijk uit en verraste keeper Diant Ramaj in de korte hoek.

Formatie

Ook met de vijf achterin worden er gaten gevonden. Na de 1-0 zakten de backs verder naar achter, maar stapten alle verdedigers alsnog allemaal kinderlijk door. Na een half uur kreeg Ajax dan ook een kans; Kenneth Taylor veroverde de bal op het middenveld en stuurde Gaaei diep. Hij schoot maar zag poging gekeerd worden door Ryan. Daarna kreeg Van Bommel een levensgrote kans op zijn tweede, maar plaatste de bal naast de goal.

Wissel

Daarna was er weer een dieptepunt voor Gaaei, hij werd voor de tweede keer dit seizoen nog voor de rust gewisseld. Hij werd daarmee kind van de rekening van de - onvoorbereide- nieuwe formatie. Hij werd als rechtsback in onmogelijke situaties gebracht Ahmetcan Kaplan kwam voor hem in de plaats, Rensch schoof door naar rechts. Van den Boomen kreeg voor rust nog een kansje op de 1-1 maar zijn inzet ging voorlangs. AZ stond op voorsprong in de rust.

Van Bommel

Na rust was het spelbeeld niet heel veel anders, AZ was iets minder fel in de hoge druk en Ajax kreeg wat meer de mogelijkheid om naar voren te spelen. Alleen kreeg Ajax de bal niet bij de voorste linie, vrijwel elke bal werd ingeleverd of onderschpet. In de 67e minuut was het AZ die de score verdubbelde; Van Bommel scoorde zijn tweede van de wedstrijd.

Goal Ajax

De tweede goal van AZ bleek de doodsteek voor Ajax te zijn. Ajax kwam er niet meer uit en AZ had de wedstrijd volledig onder controle. In de slotfase probeerde Ajax nog wat te creëren en AZ liet hun komen, en in de 88e minuut leverde dat een goal voor Brobbey op. Hij scoorde de 2-1, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. De VAR greep in en het bleef 2-0 voor AZ.

AZ heeft met deze overwinning de vierde positie verstevigd, ze staan nu zes punten voor op Ajax. De derde plek is ook nog altijd een optie, het verschil met FC Twente bedraagt vijf punten. Het programma van AZ is op papier vrij makkelijk met in de aankomende vijf wedstrijden vier tegenstanders uit de onderkant van het rechterrijtje.