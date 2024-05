LIVE | Real Madrid - Bayern München: Grote kansen voor Real, Serge Gnabry geblesseerd

In Estadio Santiago Bernabéu staat woensdagavond de return van het tweeluik tussen Real Madrid en Bayern München op het programma. Vorige week eindigde het heerlijke heenduel in 2-2, dus is er nog alles om voor te spelen. Real Madrid is in de eerste helft de bovenliggende partij. Het staat nog 0-0.

Neuer belangrijk

Een belangrijke redding van Manuel Neuer. Viníucus Jr. schiet van buiten de zestien richting het doel, maar Neuer kan de bal wegtikken.

Gnabry geblesseerd

Na nog geen halfuur spelen moet Serge Gnabry het veld geblesseerd verlaten. Hij wordt vervangen door Alphonso Davies.

Eerste grote kansen voor Real

De eerste grote kansen van de wedstrijd zijn voor de thuisploeg. Een schot van Vinícius Júnior komt op de paal. De rebound van Rodrygo wordt gered door Manuel Neuer.

Op de PAAL! 💥🥅

De eerste grote kans is voor de thuisploeg... Door een sterke redding van Neuer blijft het 0-0 😮#ZiggoSport #UCL #RMAFCB pic.twitter.com/dTDEBDQKEA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2024

Matthijs de Ligt

"Op dit moment hebben Eric Dier en Matthijs de Ligt een streepje voor op Kim Min-jae en Dayot Upamecano", sprak de Duitse oefenmeester daags voor het duel met Real Madrid. "En Matthijs heeft groen licht gegeven. Ze verdienen het om samen te blijven spelen." Het heenduel moest De Ligt laten schieten vanwege een knieblessure.

Manuel Neuer keek ook uit naar de terugkeer van De Ligt. "Solide verdedigen zal heel belangrijk zijn, en natuurlijk zijn we blij dat Matthijs terug is. We komen hier niet met angst. We hebben veel vertrouwen, we weten nog hoe we vorige week gespeeld hebben. Daar hadden we kunnen winnen, dus dan kan dat nu weer."

Alles om voor te spelen

Het heenduel in de Allianz Arena eindigde in 2-2 door goals van Leroy Sané, Harry Kane en Vinícius Júnior. De Braziliaanse sambavoetballer was op momenten niet te stoppen door Kim Min-jae, de vervanger van De Ligt. Voor De Ligt de taak om Vinícius wel in bedwang te houden, al zal dat een lastige taak worden.

Bayern München en Real Madrid zorgen voor spektakel: Vinicius Junior vervult hoofdrol Real Madrid heeft dinsdagavond op z'n 'Reals' een gelijkspel uit het vuur gesleept op bezoek bij Bayern München. Ondanks dat de thuisploeg voetballend beter was, eindigde het heenduel in de halve finale van de Champions League gelijk: 2-2. Volgende week woensdag staat de return in Madrid op het programma.

Opstellingen Real Madrid en Bayern München

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Kroos, Valverde, Rodrygo; Bellingham en Vinícius Júnior

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic, Gnabry; Sané, Kane en Musiala

TV-gids Real Madrid - Bayern München

Maak je agenda voor woensdagavond leeg en mis niets van Real Madrid - Bayern München. De wedstrijd is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport. Bij RTL 7 begint de voorbeschouwing al om 19:55 uur, bij Ziggo Sport schakel je om 20:30 uur in. De wedstrijd begint om 21:00 uur.