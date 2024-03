Ajacied Devyne Rensch (21) valt stil na zien jeugdfoto: 'Dat was écht een heel mooie tijd'

Devyne Rensch doorloopt al vanaf zijn veertiende de vertegenwoordigde elftallen van Oranje en speelde al meer dan 120 wedstrijden voor Ajax. Het heeft hem gevormd tot de speler die hij nu is, met een enorme drive. Ook het vaderschap zet dingen in het perspectief. Hij heeft een zoontje van zes maanden, die gelukkig voor hem goed doorslaapt.

Rensch debuteerde in Oranje onder 15 bij een uitwedstrijd tegen Engeland. Bij het zien van de teamfoto valt Rensch stil. "Zo, dit is mooi man. Dat is echt heel lang geleden. Ik zie Noah (Ohio, red.) en Emma (Emanuel Emegha, red.), die er nu ook nog bij zijn." Herinneringen komen bij hem terug: "Het was echt een mooie tijd. Het was één van de eerste keren dat je geselecteerd kon worden voor Oranje, echt ook met het oranje shirt zeg maar. Iedereen keek ernaar uit om dat soort wedstrijden, internationaal te spelen."

© KNVB

Oranje onder 15

Als Rensch terug in de tijd kon en iets tegen die veertienjarige Devyne kon zeggen... "Dan zou ik zeggen dat hij moet genieten van het moment maar moet blijven focussen. Gaan voor meer; keihard werken en niet tevreden zijn." Maar is hij dan niet trots op die veertienjarige Devyne? "Ja, natuurlijk zeker wel. Ik ben enorm trots op hem. Ik kwam pas laat bij een profclub en toen ging het snel. Deze foto was pas een paar maanden na mijn tekenen bij Ajax."

Geboorte van zijn kind

Rensch is ondertussen ook vader geworden en heeft een zoontje rondhobbelen thuis. "Het gaat heel goed met hem, zes maanden alweer. Hij begint al een beetje te kruipen, dat is mooi man", zei de kersverse vader stralend. Korte nachten heeft Rensch gelukkig geen last van, dankzij zijn vriendin. "Zij helpt mij echt enorm goed daarbij."

Ook scheelt het volgens Rensch dat hij een makkelijk kind heeft. "Hij slaapt goed, nachten door. Hij eet, drinkt en luistert goed, dus ik mag niet klagen. In het begin is het altijd even wennen, die nachten ook. Maar nu zes maanden later voelt het alsof ik al jaren een kind heb", besloot de aanvoerder van Jong Oranje.

Ajax-speler Devyne Rensch wil zich ontwikkelen tot groot leider: 'Ik verwacht dat gewoon van mijzelf' Devyne Rensch zat eerder al eens bij de selectie van het grote Oranje, maar was desalniettemin dolblij weer aan te sluiten bij Jong Oranje. Een belangrijke, leidende rol is daar voor hem weggelegd. Een rol die hij graag heeft: “Ik ben ook relatief ervaren vergeleken met mijn teamgenoten", zei Rensch in gesprek met Sportnieuws.nl.

Jong Oranje

Zijn rol bij Jong Oranje is duidelijk: als ervaren speler de rest op sleeptouw nemen. De verdediger is al sinds jaren te zien in jeugdelftallen van Oranje, maakte drie jaar geleden zijn debuut en speelt nu bij Jong Oranje. Wrang vindt Rensch het niet. Hij wacht geduldig af. "Ik ben nog jong en heb genoeg punten om aan te werken", zei hij zelfkritisch. "Die tijd komt wel, als ik hard blijf werken ga ik dat zeker halen. Ik ga het ook halen, dat weet ik zeker. Het is een kwestie van tijd."