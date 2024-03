Ajax-speler Devyne Rensch wil zich ontwikkelen tot groot leider: 'Ik verwacht dat gewoon van mijzelf'

Devyne Rensch zat eerder al eens bij de selectie van het grote Oranje, maar was desalniettemin dolblij weer aan te sluiten bij Jong Oranje. Een belangrijke, leidende rol is daar voor hem weggelegd. Een rol die hij graag heeft: “Ik ben ook relatief ervaren vergeleken met mijn teamgenoten", zei Rensch in gesprek met Sportnieuws.nl.

Devyne Rensch is nog een jonge speler met zijn 21 jaar, maar bij Jong Oranje toch al een van de meest ervaren spelers in de ploeg. Logisch dan ook dat hij door Michael Reiziger benoemd is tot eerste aanvoerder van Jong Oranje. Voor de verdediger zelf ook extra motivatie om bezig te zijn met zijn leiderschap. "Dat gaat erg goed, ik speel vaker centraal nu dan back, waardoor er sowieso meer leiderschap verwacht wordt."

Positie achterin

Dat hij centraal staat, maakt voor Rensch zelf weinig uit. "Als het om het team te helpen is, dan sta ik daar. Back of centraal, ik kan op beide plekken prima spelen. Centraal ben ik wel meer leidend", bekende de verdediger van Ajax. "Ik ben ook meer ervaren dan de meeste teamenoten, ik vind ook wel dat ik het laat zien met het praten en coachen. Daar maak ik stappen in."

Ervaren speler

Je zou het bijna vergeten maar Rensch werd al twee keer landskampioen, speelde al negen wedstrijden in de Champions League en zijn debuut in het grote Oranje is alweer bijna drie jaar geleden. Rensch kwam als een komeet en is daarmee een ervaren speler in de jonge groep van bondscoach Michael Reiziger. Rensch snapt dat er veel van hem verwacht wordt. "Ik neem de jongens gewoon mee in mijn ervaringen", legt hij uit. "Het is gelukkig een leuke groep, iedereen voelde zich heel snel thuis hier."

Ontwikkeling

Rensch kwam snel, maar is toch niet tevreden. Hij wil meer. Dat hoort ook wel bij zijn karakter. "Als speler moet je nooit tevreden zijn, vooral ik niet want ik weet wat ik kan. Voor mijn gevoel moet ik nog veel stappen maken, dus daar focus ik altijd op. " Hij spreekt veel met Reiziger over leiderschap.

Band met Reiziger

Rensch bekend meteen dat de band met de bondscoach erg goed is, ze kennen elkaar al lang sinds de tijd dat Reiziger trainer bij Jong Ajax was. " Ik weet wat hij denkt en hij weet wat ik denk. Ik weet hoe hij wil spelen, zijn systeem ken ik." Dat is gelijk de reden dat Rensch de aanvoerdersband kreeg, zo vertelde Reiziger. " Hij kent mij goed, hij kent de oefeningen dus goed. Hij weet wat er moet gebeuren, dus stuurt de jongens aan. Hij is daarin een goed verlengstuk van mij."

Leiderschap bij Ajax

Ook bij zijn club, Ajax, is Rensch ondertussen een ervaren speler ondanks zijn leeftijd. Hij speelde al meer dan 120 wedstrijden voor de Amsterdammers, waar afgelopen zomer veel nieuwe gezichten kwamen. Rensch is ook daar met leiderschap bezig en kan daar mooi afkijken van Jordan Henderson. "Hij heeft dat gewoon van zichzelf, dat natuurlijke leiderschap. Hij helpt mij en het hele team enorm daarmee."