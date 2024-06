Nederlands elftal besteedt extra aandacht aan het verdedigen van corners: 'Lastig om medespelers te bereiken'

Het Nederlands elftal traint extra op het verdedigen van hoekschoppen van de tegenstander in aanloop naar het tweede groepsduel van vrijdag met Frankrijk op het EK. Reden daarvoor is de openingstreffer van Polen zondag. Aanvaller Adam Buksa kreeg het voor elkaar om tussen Denzel Dumfries en Virgil van Dijk in raak te koppen.

Ronald Koeman en Van Dijk benadrukten na de zwaarbevochten zege op Polen (1-2) dat de laatste drie tegentreffers van Oranje uit een corner kwamen. "Dat moeten we nu echt eens goed gaan analyseren", stelden de bondscoach en aanvoerder. "Het is ook een kwestie van afspraken maken en je daar aan houden."

Dinsdag voorafgaand aan een bijzonder begin van de training, sprak keeper Bart Verbruggen er ook al over. "We hebben het er maandag over gehad", zei hij op een persconferentie voorafgaand aan de training in Wolfsburg.

'Kwestie van communicatie'

Verbruggen: "Ik denk dat het ook een kwestie van communicatie is, maar het is lastig om medespelers te bereiken in een vol stadion en bovendien gaat het zo snel. We hebben ook veel standaardsituaties goed verdedigd. Bovendien was die corner van Polen ook heel goed genomen. Laten we er nu ook niet een te groot ding van maken."

Lange spelers Frankrijk

Toch is er deze week dus extra aandacht voor het verdedigen van corners. Dat is belangrijk in aanloop naar het duel met Frankrijk, want in die selectie zitten behoorlijk wat lange spelers die gevaar kunnen stichten uit voorzetten en standaardsituaties. Spelers als William Saliba (1.92 meter), Marcus Thuram (1.92 meter), Olivier Giroud (1.92 meter) en Dayot Upamecano (1.86 meter) behoren tot de langste spelers in de selectie van Frankrijk.

