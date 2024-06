Franse bondscoach ziet flink voordeel voor Oranje, Oostenrijk baalt vooral van de scheidsrechter

De bondscoach van Frankrijk was maandagavond tevreden na de 1-0 zege op de volgens hem 'gelijkwaardige' tegenstander Oostenrijk. Didier Deschamps blikte na de wedstrijd direct vooruit op de volgende wedstrijd op het EK voetbal, tegen het Nederlands elftal.

Deschamps vindt dat Nederland een flink voordeel heeft. Na de wedstrijd zei hij tegen de aanwezige media: "We kunnen tevreden zijn met dit resultaat, maar moeten alweer denken aan onze tweede wedstrijd tegen een tegenstander die dertig uur meer tijd heeft gehad om te herstellen."

De wedstrijd tussen Frankrijk en Oostenrijk werd maandag om 21:00 uur afgetrapt, terwijl Nederland en Polen zondag om 15:00 uur tegen elkaar in actie kwamen.

Ralf Rangnick zei hetzelfde

De bondscoach van Oostenrijk had ongeveer dezelfde mening. De mannen van Ralf Rangnick spelen vrijdag om 18:00 uur tegen Polen. "We hebben dertig uur minder hersteltijd dan onze tegenstander, maar ik ben ervan overtuigd dat we de wedstrijd kunnen winnen."

De Oostenrijkse bondscoach was overigens totaal niet te spreken over de tegengoal die zijn ploeg kreeg tegen Frankrijk. Oostenrijk verloor met 1-0, door een eigen doelpunt van Max Wöber. Oostenrijk hoorde een corner te krijgen, maar Frankrijk kreeg een achterbal. Uiteindelijk werd er uit die doeltrap gescoord.

"We willen de nederlaag niet alleen daarop baseren, maar de scheidsrechter is waarschijnlijk de enige in het stadion die dat niet zag. De bal was het doel ingegaan als de keeper niet had ingegrepen. Om dan een doeltrap te geven... Ik snap niet dat de vierde official of een assistent niet ingreep."

Kwaad over de vele kaarten

En dan kreeg Oostenrijk ook nog eens vijf gele kaarten. Rangnick: "Daar was het de wedstrijd helemaal niet voor. Hoewel we op papier de thuisspelende ploeg waren, was deze scheidsrechter zeker geen thuisfluiter."

