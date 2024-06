Bart Verbruggen dankt zijn kalme imago aan drie bijzondere dingen: 'Dat vond ik heel mooi'

Bart Verbruggen is pas 21 jaar oud, maar komt over als een ervaren rot in het keepersvak. Hij hield Oranje op de been tegen Polen, is enorm welbespraakt en hij zit mentaal erg sterk in elkaar. Voor hem is het allemaal niet zo groots. "Als je klaar bent, dan ben je klaar. En ik voelde mij al een tijdje klaar", zegt hij over zijn onbetwiste basisplaats bij Oranje.

De nummer 1 van Oranje kwam opgewekt de perszaal binnenlopen. "Hoi, goedemorgen allemaal", zei hij terwijl hij een grote, brede, witte lach tevoorschijn toverde. Opgewekt en spontaan, zo zou je Bart Verbruggen kunnen omschrijven. Hij wordt al weken de hemel in geprezen en ook tegen Polen was hij weer zeer belangrijk voor het Nederlands elftal. Maar zelf krijgt hij daar weinig van mee, vertelde hij op het persmoment. "Ik lees zo min mogelijk."

Mooie woorden van Vincent Kompany

Verbruggen heeft al genoeg aan zijn eigen woorden. Dat is veel belangrijker. Als hij de pers uitlegt waarom, neemt hij de tijd. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en formuleert zijn zinnen perfect. Alsof hij dat elke dag doet. "Ik weet dat het voor mijzelf het beste werkt als ik een bepaalde continuïteit heb. Ik ben blij als het goed gaat en lovende kritieken zijn altijd leuk. Je moet alleen oppassen dat je niet gaat scheef lopen."

'Die uitspraak vond ik heel mooi'

Hij leerde dat van Vincent Kompany, die zijn trainer was bij Anderlecht. De les van Kompany is iets waar Verbruggen nog altijd aan terug denkt. "Hij zei: 'Don't believe the hype, don't believe the down'. Die uitspraak vond ik heel mooi. Hij bedoelde: als je de hemel ingeprezen wordt, blijf rustig want zo goed ben je nog niet. Als je veel kritiek krijgt, blijft dan ook rustig want zo slecht ben je ook nog niet."

Yoga bij Brighton

Rustig blijven, dat kan Verbruggen wel. Hij staat in de goal alsof hij al jaren op het hoogste niveau keept. De geboren Zwollenaar keept sinds afgelopen jaar in de Premier League en keepte veel dankzij zijn afgedwongen basisplek bij Brighton. Nu keept hij zijn eerste EK en hield in zijn eerste acht wedstrijden voor Nederland vijf keer de nul. Verbruggen heeft al sinds zijn vijftiende een mentale coach. Mentaal sterk zijn is voor hem heel belangrijk.

'Je leeft op de rand'

"Mijn coach helpt mij heel veel. Het keepersvak is best een mentale positie, je leeft op de rand tussen held en schlemiel. Dat is een cliché, maar wel waar. Daar moet je op een manier mee om gaan die jou helpt, waardoor jij klaar bent voor ieder moment van actie", legt hij uit.

Hij probeert overal wat uit te halen, ook doet hij aan yoga op de club en mediteert hij soms. "Meditatie is iets dat je gebruikt op momenten dat je voelt dat je het nodig hebt. Daar is geen vast ritueel voor, ofzo. Ik lig niet in Lotus-houding in het hotel."

Voetballende keeper

Verbruggen wordt met veel keepers vergeleken. Volgens Aad de Mos is hij de nieuwe Edwin van der Sar. Maar dan wel in een ander jasje. Verbruggen is een meevoetballende keeper, iets wat tegenwoordig verlangd wordt door de coaches. "Je moet steeds meer de eerste aanvaller in een aanval zijn. Dat is iets wat ik leuk vind en waar ik me goed bij voel."

En zijn leeftijd? Daar maakt hij zich niet druk om. Keepen is een ervaringsvak vindt hij. "Maar als je er klaar voor bent, dan ben je er klaar voor. Ik voelde al een tijdje dat ik er klaar voor was, en de bondscoach heeft ook nog eens vertrouwen in mij. Dan maakt leeftijd natuurlijk helemaal niks uit."

