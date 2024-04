Andries Jonker ontzettend blij voor Oranje Leeuwinnen: 'Zo'n teleurstelling verwerken en dan zo knap opstaan'

Nederland heeft hun eerste overwinning binnen in de EK-kwalificatie. Er werd met 1-0 gewonnen van Noorwegen, met de traditionele 4-3-3-formatie. 'Terug naar de basis' werd het genoemd, met succes. "Je hebt altijd wel een uitweg", zei Daniëlle van den Donk over de verandering van formatie.

De kritiek was niet mals na het verlies van Nederland tegen Italië afgelopen vrijdag, maar de rug is zeer goed gerecht. Zo vond ook Sherida Spitse: "Ik denk dat we goed hebben gespeeld, voor de bal naar de juiste kleur hebben gespeeld en dat we controle hadden. Als je vertrouwen creëert, zie je dat mensen acties gaan maken en gaan draaien. Dan krijg je de supporters erachter, want die vinden dat mooi om te zien."

Oranje Leeuwinnen stellen orde op zaken in EK-kwalificatie: Beeresteyn matchwinner tegen Noorwegen Lineth Beeresteyn heeft Nederland naar de overwinning geschopt tegen Noorwegen. In de eerste helft scoorde zij een beauty, wat de enige goal van de wedstrijd was: 1-0. Het duel tussen beide landen was weinig spectaculair, maar Nederland had de defensie goed op orde. De Leeuwinnen hebben hun eerste drie punten binnen in de EK-kwalificatiepoule.

Waar het publiek de billen geknepen had in de slotfase, merkte Spitse daar niets van op het veld. "Nee, geen opluchting of zo. Zij gaan pompen en het staat 'nog maar 1-0', dus dan is het voor de toeschouwer spannend, maar wij voelden de controle op het veld."

Lineth Beerensteyn: 'We maakten het lastig voor onszelf' Lineth Beerensteyn maakte de beslissende 1-0 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Ze sprak met Sportnieuws.nl over hoe belangrijk deze overwinning was.

Het publiek

Spitse genoot sowieso van het publiek, dat volgens haar echt een twaalfde man is voor de Oranje Leeuwinnen. "Het is heerlijk om thuis te spelen, uit leeft het toch wat anders. Onze supporters zijn fantastisch, maken altijd lawaai en zijn erg aanwezig."

Nederland heeft zich herpakt en dat vindt Spitse het belangrijkste: "Dat we beter hebben gespeeld dan tegen Italië heeft iedereen wel gezien, denk ik. Het gaat uiteindelijk om winnen, hoe maakt ons wat dat betreft niet zo veel uit."

Dit is de stand in de groep van de Oranje Leeuwinnen na de zege op Noorwegen De Oranje Leeuwinnen hebben zich herpakt in de EK-kwalificatie, na de dreun in de eerste groepswedstrijd tegen Italië (2-0 verlies). In het Rat Verlegh Stadion in won Nederland met 1-0 door een knappe goal van Lineth Beerensteyn van Noorwegen. Dus is alles in de poule van Oranje gelijk.

Verandering van formatie

Ook bondscoach Andries Jonker was blij met de overwinning, hij legde de keuze voor de formatieverandering uit. "We hadden toch wel vastgesteld dat we een probleem hadden met de rust in het elftal. De poppetjes kunnen van te voren wel goed op het bord staan, maar in het veld bleek dat te moeilijk te zijn. Dan is het even teruggaan naar de basis."

Dit vond Daniëlle van den Donk ook wel lekker, die altijd in de as van het veld staat. "Het is meer dat je op die manier wat meer drang naar voren kan hebben. Normaal als ik opendraai dan zie ik Lineth (Beerensteyn, red.) alleen voorin staan. Nu had je ook de buitenkanten, dus dat is altijd wel fijn. Je hebt altijd wel een uitweg."

Andries Jonker: 'Volgende wedstrijd staat er een ander team' Bondscoach Andries Jonker zag zijn Oranje Leeuwinnen dinsdag met miniem verschil winnen van Noorwegen in de EK-kwalificatie. Jonker was tevreden over wat hij zag en verwachtte dat er de volgende interlandperiode een ander team staat. Dat zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Trots op het team

Jonker was vooral erg trots op zijn team, dat veel heeft doorgemaakt afgelopen dagen. "Ze hebben allemaal ongelofelijke stappen gezet de afgelopen dagen. Dat ze binnen een paar dagen de knop kunnen omzetten en zo’n hoog niveau leveren, dan kan ik heel blij zijn voor die meiden."

Er was weinig tijd om de teleurstelling van vrijdag te verwerken, want er moest gelijk weer voorbereid worden op het duel met Noorwegen. Dat heeft zijn groep goed gedaan, vond hij: "Ze hebben een stevige teleurstelling moeten verwerken en dan op zo’n manier op staan, dat is knap."

Nu staan alle ploegen weer op gelijke hoogte op punten dan. Er volgen in mei twee duels met Finland, dat dinsdag verraste met een overwinning op Italië.