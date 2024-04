Oud-schaatsster over 'onzekere' toekomst Jutta Leerdam: 'Ik zou het zelf niet kunnen'

Verschillende schaatsteams zijn hun voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels gestart, maar toprijdster Jutta Leerdam zit nog altijd zonder ploeg. Ondanks dat ze voorlopig dus in haar eentje moet training, hoeft Leerdam zich voorlopig nog geen zorgen te maken over volgend seizoen. Dat vertelt oud-schaatsster Renate Groenewold aan Sportnieuws.nl.

Leerdam zit dus nog altijd zonder ploeg na haar veelbesproken vertrek bij Schaatsteam Jumbo, dat vorige week aangaf dat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen inmiddels in volle gang zijn. Groenewold vertelt tegen Sportnieuws.nl dat zij zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken: "Je kunt ook met een blessure aan het seizoen beginnen en dan begin je ook later. Dat is niet zo'n probleem."

Schaatsdiva Jutta Leerdam haalt hard uit naar Jumbo-Visma: 'Heel respectloos' Jutta Leerdam is niet te spreken over de manier waarop haar oude werkgever Jumbo-Visma hun spaak gelopen onderhandelingen naar de buitenwereld heeft verkondigd. In een reactie op Instagram vertelt ze eerst háár kant van het verhaal, om vervolgens uit te halen naar de uitspraken van commercieel directeur Sven Kramer van Jumbo-Visma.

'Zou het zelf niet kunnen'

Hoewel Groenewold - die in 2004 wereldkampioen allround werd - zich geen zorgen maakt over Leerdam, had ze er zelf niet aan moeten denken om zich alleen voor te bereiden op een nieuw schaatsseizoen: "Ik zou het zelf niet niet kunnen. Ik vond het prettig om te spiegelen en me te meten met anderen. Ook het sociale aspect had ik nodig."

Jutta Leerdam maakt veel indruk: 'Ze is een van de hotste atleten ter wereld' Nu Jutta Leerdam is vertrokken bij Jumbo-Visma, is de grote vraag wat de topschaatsster nu gaat doen. Ze heeft de optie om zich bij een ander team aan te sluiten, maar haar activiteiten buiten de ijsbaan leiden tot meer mogelijkheden. Leerdam is een ijzersterk merk geworden en zou met haar celebrity-status ook een andere kant op kunnen.

Leerdam heeft een andere keuze gemaakt en dat kan Groenewold volgen: "Het mentale aspect is ook belangrijk. Dat je lekker in je vel zit. Dat is van meer waarde dan dat je iets met tegenzin doet." De voordelen om bij Jumbo te blijven, wogen blijkbaar niet op tegen de nadelen en de oud-schaatsster gelooft dat Leerdam daar goed over na heeft gedacht: "Ze is een intelligente dame."

'Dan wordt het een ander verhaal'

Hoewel er nu nog geen reden tot zorgen is, kan het later in de voorbereiding wel een probleem worden voor Leerdam. "Aan de achterkant zal er nu vast wel iemand een basisprogramma voor haar aan het schrijven zijn, maar als ze op het ijs gaat trainen is het een ander verhaal", denkt Groenewold. "Op het ijs heeft zij wel een paar snellere mannen nodig die nog een tandje harder gaan. Die kunnen haar uitdagen." Ook voormalig schaatsster Marianne Timmer leek dat wel een goed idee.

Begrip voor Jumbo-Visma na stopzetten gesprekken met Jutta Leerdam: 'Zo kun je geen team bouwen' De schaatswereld werd maandag opgeschud met het nieuws dat Jutta Leerdam en Jumbo-Visma definitief uit elkaar zijn. Sportnieuws.nl belde met oud-schaatsster Marianne Timmer over de impact van de breuk. "Ze heeft geen makkelijke relatie."

Leerdam heeft nog wel even de tijd om een oplossing te vinden, want er is geen vast moment waarop teams beginnen met het trainen op ijsbanen: "Dat kan in juni, maar ook in juli of augustus. Dat is voor iedere rijder anders. Sommige schaatsers worden heel vermoeid van een trainingsblok waarbij je veel op het ijs traint. Dan kan het beter zijn om die maanden op een andere manier in te delen."

Garanties zijn er nooit

Leerdam kende vorig jaar een moeizaam jaar. Groenewold denkt dan ook dat zij het nieuwe jaar anders zal gaan aanvliegen: "Elke intelligente sporter kijkt naar hoe diegene het hiervoor heeft gedaan en waar er stappen in te maken zijn." Het vertrek bij Jumbo is daar een voorbeeld van: "Zij is heel kritisch gaan kijken en ik vind het knap dat een vrouw van 25 jaar die keuze maakt. Mensen hebben daar een mening over, maar wij hebben het maar te respecteren."

'Eerlijk gezegd geen interesse': oud-coach van Jutta Leerdam maakt einde aan speculaties De toekomst van Jutta Leerdam in het schaatsen is nog ongewis, maar de naam van haar oud-coach Kosta Poltavets viel al geregeld. Maar de 61-jarige schaatstrainer heeft eigenlijk geen interesse om samen te werken met zijn voormalige pupil. Dat zegt hij tegen Sportnieuws.nl.

Of Leerdam nu wel of niet de goede keuze maakt, valt volgens Groenewold nog niet te zeggen. Garanties zijn er volgens haar tenslotte nooit in het leven van een sporter. Daar weet ze zelf alles van: "Ik werd in 2009 wereldkampioen in Vancouver. Op de baan waar een jaar later de Olympische Spelen waren, dus ik dacht: 'hoppa, dat wordt goud.' Twee maanden later lag ik op de operatietafel met een hernia."