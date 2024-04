Zaakwaarnemer Rob Jansen wil zo'n 5 miljoen euro voor herenhuis met alles erop en eraan in Den Haag

Zaakwaarnemer Rob Jansen heeft zijn gigantische herenhuis in Den Haag voor de tweede keer in korte tijd in de verkoop gezet. De vraagprijs is wel wat gedaald, want Jansen wil er nu 4,75 miljoen euro voor zien in plaats van 5 miljoen.

Jansen betaalde in 2013 1,3 miljoen euro voor Villa 'Katharos', zoals het pand door het leven gaat. Het huis werd gebouw in 1883 en gerenoveerd in 2015. De villa heeft een perceeloppervlakte van 742m² en een woonoppervlakte van 543m². Er zijn 11 kamers inbegrepen, waaronder 5 slaapkamers en 2 badkamers. Ook is er een sauna aanwezig en een gym.

Het huis is gelegen in de wijk Belgisch Park in Scheveningen en ligt op zo'n tien minuten lopen van de strand, de zee en de duinen. De villa van Jansen wordt gezien als Rijksmonument en dat is niet gek als je kijkt naar de binnen- en buitenkant. Het onderkomen wordt te koop aangeboden bij Residence Makelaars.

Tekst gaat verder onder de foto.

© Residence Makelaars

Manusje van alles

Voor het geld hoeft Jansen zijn villa niet meer te verkopen. Als belangenbehartiger van veel (oud-)voetballers verdiende hij genoeg. Jansen was in 1978 de eerste Nederlanders spelersmakelaar met een UEFA-licentie, die nodig was om zaakwaarnemer te zijn. Hij werkte tot 1995 bij de door zijn vader opgerichte Vereniging van Contractspelers (VVCS), daarna was hij de grote man bij managementbureau Wasserman.

Jansen is/was zaakwaarnemer van oud-spelers als Phillip Cocu, Dennis Bergkamp, Dirk Kuijt, Roy Makaay, Mark van Bommel en Edwin van der Sar. In 2017 verscheen het boek Deal: Met Rob Jansen van schrijver Michel van Egmond en ook heeft Jansen een podcast met de schrijver en oud-voetballers Wim Kieft en René van der Gijp. Ook is er het plan om een Engelse voetbalclub over te nemen met Kuijt, Hendrik Larsson, Dennis Bergkamp en Ronald Koeman.