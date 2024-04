Anton Gaaei reflecteert op eerdere gruwelduels bij Ajax: 'Was er misschien nog niet klaar voor'

Anton Gaaei kende donderdag een prachtig moment in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De verguisde Deen maakte een prachtgoal en vierde dit met de fans in de Johan Cruijff ArenA. Na afloop van de wedstrijd reflecteert hij op zijn eerdere ongelukkige optredens voor Ajax.

Gaaei kreeg vragen over zijn dramatisch optreden in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. "Ik focus me daar niet op. Het gebeurde voor een reden en natuurlijk was ik blijer zonder die wedstrijd. Ik denk ook dat ik er misschien nog niet klaar voor was. Natuurlijk was het een mooi gevoel dat ik toen zou starten, maar ik wist ook dat de club in een lastige periode zat. Ik kwam van een kleine club in Denemarken. We hadden daar een goed seizoen, waardoor ik ben verkocht aan Ajax. Iedereen weet wat het kan betekenen om hier te spelen."

Uitfluiten

Ook krijgt Gaaei een vraag over het behandelen van spelers door de fans van Ajax. De Deen vierde zijn goal met de supporters en is dan ook blij dat uitfluiten en dat soort zaken nu niet meer gebeuren. "We hebben wel meer zelfvertrouwen nu. In lastige tijden is het haast onmogelijk om je niet te laten afleiden door de media en de fans. Als ze naar je fluiten bijvoorbeeld. Ik blijf gewoon elke keer mijn uiterste best doen en daar helpen mijn vrienden, familie en mensen binnen de club aan mee."

Klassieker

Door het gelijkspel tegen Go Ahead gaat Ajax misschien niet met een al te goed gevoel richting de Klassieker van zondag. Gaaei heeft echter vertrouwen in een goede afloop in Rotterdam. "Ik kijk ernaar uit, net als iedereen binnen het team. Wij zijn ervan overtuigd dat we daar een goed resultaat kunnen halen, dus we zijn er wel echt klaar voor."