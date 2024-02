Ronald de Boer snapt wissel van Anton Gaaei wel: 'Waarom wachten tot de rust en dat het dan al 3-0 staat'

Anton Gaaei is (in negatief opzicht) dé man van het moment. De rechtsback werd al in de eerste helft gewisseld bij AZ - Ajax (2-0). Hij was maandagavond dan ook onderwerp van gesprek bij Rondo.

Gaaei werd in de eerste helft naar de kant gehaald door John van 't Schip tegen AZ. De Deen was de rechtsback in een systeem met vijf verdedigers. Ahmetcan Kaplan kwam voor hem in het veld en ging centraal achterin spelen; Devyne Rensch schoof op naar de rechtsbackpositie.

De vraag bij Rondo was of Van 't Schip niet had kunnen wachten tot de rust. Ronald de Boer zei daarop: "Dat vind ik onzin. Het is profvoetbal, je wordt ervoor betaald. Ik heb genoeg coaches gezien die wachten tot de rust en dat het dan al 3-0 staat."

Werd Anton Gaaei terecht (opnieuw) zo vroeg naar de kant gehaald? 🕵️#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/Avb0vMKKYx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2024

'Het stond pas 1-0, man'

Youri Mulder vindt dát dan weer onzin. Hij vond dat Van 't Schip wel had moeten wachten tot de rust, omdat de wedstrijd toch al was bepaald. De Boer vond daar het zijne van: "Het stond pas 1-0, man." Mulder haalde zijn schouders op en vond dat Van 't Schip Gaaei dan helemaal niet had moeten opstellen.

Marco van Basten probeerde de rust terug te brengen: "Hij maakt dit soort fouten gewoon. Daar kan die jongen niks aan doen."