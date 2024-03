Arne Slot hekelt Feyenoord-spelers na steen-papier-schaar: 'Laatste woord nog niet over gesproken'

Feyenoord was zondagavond met 3-0 te sterk voor Heracles Almelo. Desondanks was trainer Arne Slot niet tevreden na afloop van het duel, mede door een opvallend moment voorafgaand aan de derde goal.

In de 73e minuut mocht Feyenoord op randje zestien aanleggen voor een vrije trap. Santiago Giménez, Quilindschy Hartman en Igor Paixão ontfermden zich over de bal. Om te bepalen wie van de drie daadwerkelijk mocht schieten, werd er een potje steen-papier-schaar gedaan.

Reactie Slot

Trainer Arne Slot was niet te spreken over het moment, ondanks het feit dat Paixão de bal tegen de touwen schoot. "Ik vond dat heel veelzeggend over onze wedstrijd", vertelt Slot aan ESPN. "Als je dat doet op 2-0... Zo hebben wij gevoetbald, een beetje met onderschatting van: het zal allemaal wel goed komen vandaag."

Toch kan Slot niet anders dan zijn ploeg daar ook de complimenten voor te geven. "Het kwam natuurlijk ook goed dus daarvoor krijgen de jongens de credits. Maar na de 2-0 krijgt Heracles nog een megakans die Timon (Wellenreuther, red.) goed pakt en ook een aantal corners. Het was echt een beetje zondagavond voetbal." Dat bleek ook wel uit de statistieken van het duel in De Kuip.

Wellicht was het niet duidelijk wie de vrije trap mocht nemen bij Feyenoord? "Tuurlijk is dat wel duidelijk", stelt Slot. "Maar als het dan 2-0 staat, dan denken veel jongens dat er een gratis goal op te pikken valt. Dat vond ik wel een verkeerde manier van wedstrijdbeleving als ik eerlijk moet zijn", vertelt een zichtbaar niet blije Slot. Toch is de trainer zijn gevoel voor humor nog niet kwijt. "Hier is het laatste woord nog niet over gesproken", lacht hij zijn tanden bloot.