Ongeloof om terugfluiten Cody Gakpo (en de uitleg van de scheidsrechter wordt niet serieus genomen)

Cody Gakpo dacht zaterdag heel even uit te groeien tot de held van de dag bij Liverpool, maar daar stak arbiter Anthony Taylor een stokje voor. Tot ongeloof van vrijwel alles en iedereen die naar het duel met West Ham United (2-2) zat te kijken. Inmiddels heeft Taylor verklaard waarom hij floot.

Het gaat om een moment zo'n vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. West Ham United-doelman Alphonse Areola had de bal in zijn handen, maar gooide die op het veld. Ogenschijnlijk om een vrije trap te gaan nemen, maar er was helemaal niet gefloten. Kersvers vader Gakpo snelde dan ook op de bal af en leek simpel de 2-3 binnen te kunnen schieten. Maar daar klonk plots een fluitsignaal.

Complottheorieën

Het ongeloof en de woede van Liverpool-kant waren groot. Op sociale media regende het complottheorieën. De ploeg van vertrekkend trainer Jürgen Klopp zou geen kampioen mógen worden. Dit zou al de zoveelste keer zijn dat Liverpool benadeeld werd. Sommigen beweerden zelfs te zien dat Taylor de West Ham-doelman vertelde op de grond te gaan zitten en de verzorgers te roepen.

Voordeelregel

Wat het volgens Taylor was? Bij de corner voorafgaand aan het moment, zou door een van de spelers van Liverpool een overtreding zijn gemaakt waardoor Areloa tegen de doelpaal botste. Taylor besloot echter voordeel te geven, omdat Areola de bal had. Toen die hem op de grond wierp omdat hij behandeld wilde worden, kwam er een einde aan de voordeelsituatie. Het alsnog affluiten viel zo samen met het inlopen van Gakpo. Omdat Areloa vervolgens verzorging nodig had, werd het spel hervat met een opstuitbal.

Op de beelden is niet te zien dat Areola aangeeft geblesseerd te zijn. Hij lijkt eerder te denken de bal klaar te mogen leggen voor een vrije trap. Het is ook de scheidsrechter die uiteindelijk om verzorging van de doelman vraagt. Bekijk de beelden hieronder:

'Scheidsrechter bedenkt eigen regels'

Onder meer oud-international Stuart Pearce was niet overtuigd. "Volgens mij heeft de scheidsrechter een eigen regel bedacht om zijn fout te verbergen", aldus Pearce bij talkSPORT. "Areola stond klaar om het spel te hervatten en toen was hij ineens geblesseerd. Ik weet het niet hoor."

Ook Alan Shearer ziet weinig in de uitleg. "De scheidsrechter roept de dokters en de fysio's erbij!", aldus de oud-topscorer bij Match of the Day. "Die stonden niet eens klaar, die hadden niet het idee dat de keeper geblesseerd was. Taylor probeert zijn fout zo gewoon goed te maken. Het is een puinhoop en die situatie is gecreëerd door de scheidsrechter. Hij had in eerste instantie het spel al stil moeten leggen toen de keeper tegen de doelpaal kwam."

Arne Slot

Liverpool lijkt door het gelijke spel kansloos voor de landstitel. Het gat met Arsenal en Manchester City wordt alleen maar groter. Voor Arne Slot hoeft dat uiteraard geen slecht nieuws te zijn. De trainer van Feyenoord staat op het punt om de opvolger van Klopp te worden en dan is het makkelijker instappen als de ploeg wat matige prestaties achter de rug heeft.