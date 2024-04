PSV werkt met veel fans maar zonder Joey Veerman toe naar kampioenswedstrijd

Het was dinsdagochtend druk in het Philips Stadion. PSV werkte met een open training toe naar het kampioensduel van aankomende zondag en dat lieten vele fans zich geen twee keer zeggen. Wie er echter niet bij was, was Joey Veerman.

De middenvelder van de Eindhovenaren trainde apart op sportcomplex De Herdgang, terwijl de rest van zijn ploeggenoten flink werden toegejuichd door het aanwezige publiek. Waarom Veerman individueel trainde en of hij er zondag wel of niet bij kan zijn is onduidelijk.

Joey Veerman traint overigens niet mee in het stadion, de middenvelder van #PSV traint individueel op De Herdgang… — Marco Timmer (@marcotimmer) April 30, 2024

Kampioensduel

Afgelopen donderdag mocht PSV zich al officieus kampioen worden na de monsterscore in Friesland. Heerenveen werd met 0-8 verslagen en het feest barstte al los. Trainer Peter Bosz werd op de schouders genomen en ook in Eindhoven was het een en al hosanna.

PSV-fans vieren feest na officieus kampioenschap: spelersbus opgewacht met fakkels en vuurwerk Hoewel PSV nog niet officieel kampioen is, is in Eindhoven het kampioensfeest al losgebarsten. PSV liet zelf geen spaan heel van Heerenveen en dus is het officieuze kampioenschap binnen. In Eindhoven is het dus feest en de spelersbus werd door een grote groep supporters feestelijk onthaald.

Aankomende zondag kan PSV zich officieel kampioen van Nederland noemen. Dan zullen de Eindhovenaren één punt moeten pakken tijdens het thuisduel tegen Sparta. Met nog drie speelrondes te gaan is het verschil tussen PSV en naaste belager Feyenoord negen punten. Ook het doelsaldo is flink in Eindhovens voordeel, namelijk +30.

Als PSV alle drie de resterende duels wint, dan evenaart het een bijzonder record. Alleen Ajax in 1971/1972 pakte ooit zoveel punten in de Eredivisie. Daarvoor zal er nog gewonnen moeten worden van Sparta, Fortuna Sittard en RKC.