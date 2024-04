Femke Bol in actie op WK estafette, waar gekwalificeerd moet worden voor de Olympische Spelen

Femke Bol is een fenomeen op twee benen. Met of zonder horden, op de 400 meter is ze van uitzonderlijke kwaliteit. Dat leverde haar én de Nederlandse teams al talloze internationale medailles op. Ondertussen kocht ze haar eerste huis en gaat ze samenwonen. Dit is Femke Bol, de 24-jarige topatlete uit Amersfoort.