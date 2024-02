Atlético-fan opgepakt voor racistische aanval op 8-jarig meisje in Vinícius Júnior-shirt

Een supporter van Atlético Madrid is gearresteerd voor het racistisch bejegenen van een 8-jarig meisje dat een shirt droeg van Real Madrid-vedette Vinícius Júnior. De man wordt beschuldigd van een aanval richting het meisje dat op de armen van een familielid zat. Zij kreeg racistische beledigingen en doodsbedreigingen te horen, zo meldde de Spaanse politie.

De man, die wordt vervolgd als de vermoedelijke dader van een haatmisdrijf, zou ook tot twee keer toe de arm van degene die het meisje vasthield hebben geraakt, voordat andere supporters ingrepen. Het incident gebeurde op 24 september, voor het begin van de Madrileense derby, toen het meisje met haar tante in de buurt was van het Metropolitano-stadion van Atlético.

Vinícius vaker slachtoffer van racisme

Na de aanval nodigde Real Madrid het meisje uit in het eigen stadion Santiago Bernabéu om haar een clubshirt te geven in aanwezigheid van sterspelers Rodrygo, Éder Militão, Vinícius en clubvoorzitter Florentino Pérez. De Braziliaanse voetballer Vinícius is al meerdere keren het slachtoffer geweest van racistische beledigingen en is een symbool geworden van de strijd tegen racisme.