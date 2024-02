'Valencia weigert cameraploeg Real Madrid-aanvaller Vinicius na racistische uitlatingen eigen fans'

Valencia wil de makers van een documentaire over Real Madrid-Vinicius Junior weigeren om de wedstrijd tussen beide teams te zijn. Netflix maakt een documentaire over de Braziliaan. Valencia - Real Madrid is een pikante wedstrijd, want vorig seizoen werd Vinicius racistisch bejegend door de fans van de thuisploeg en uiteindelijk kreeg hij een discutabele rode kaart toen het ook op het veld uit de hand liep.

De Spaanse krant AS meldt dat Valencia heeft gevraagd aan de competitie om de makers geen toegang te geven en daarnaast zullen zij ook niet meewerken aan interviews. "We kunnen niet deelnemen aan iets waarvan het niet bekend is en ook niet te controleren valt", citeert AS een bron binnen Valencia.

Valencia won vorig seizoen met 1-0 van Real Madrid, maar na afloop ging het alleen maar over wat er met de Braziliaan was gebeurd. Hij werd, niet voor het eerst in Spanje, racistisch bejegend door fans van de tegenstander en werd na een ingreep van de VAR van het veld gestuurd voor een slaande beweging bij een opstootje.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

'Competitie van racisten'

Vinicius haalde via social media toen hard uit naar La Liga: "De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi behoort nu toe aan racisten." De VAR werd na de wedstrijd uiteindelijk ontslagen, omdat hij met de gekozen beelden een verkeerde situatie had geschetst voor de scheidsrechter. De kaart werd dan ook geseponeerd.

De documentaire over de Braziliaan komt pas volgend jaar uit, maar het is nog niet bekend wanneer dat precies zal zijn.