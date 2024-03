Atlético Madrid dankzij invaller Memphis Depay en penalty's naar kwartfinales Champions League

Atlético Madrid is de laatste en achtste kwartfinalist van de Champions League. De ploeg van trainer Diego Simeone won over twee duels na penalty's van Inter, de verliezend finalist van vorig jaar. Invaller Memphis Depay was enorm belangrijk, door de 2-1 te maken vlak voor tijd en een strafschop te benutten.

Het spel speelde zich af in een moordend tempo en Atlético Madrid was op zoek om de enige treffer van Inter-speler Marko Arnautovic in het heenduel snel weg te poetsen. Toch was de grootste kans uit de beginfase voor Denzel Dumfries. De Oranje-international kwam kracht te kort om Jan Oblak te verschalken.

Twee snelle doelpunten

Diego Simeone had het druk langs de zijlijn. Hij zag dat het niet liep en pepte zijn ploeg en het publiek op. Alvaro Morata had de 1-1 op zijn hoofd, maar Yann Sommer redde. Aan de andere kant sloeg Inter wel toe. Na een haarfijne aanval was linker wingback Federico Dimarco het eindstation: 0-1 en 0-2 over twee duels.

Inter dacht op roze te zitten, alleen het knipperde een keer met de ogen en het stond alweer 1-1. Na defensief geklungel van de Italianen werkte Antoine Griezmann uit de draai de gelijkmaker binnen. Dus leefden de Spanjaarden weer.

Belangrijke goal Memphis

Tegen het einde van de reguliere speeltijd kreeg Inter twee flinke kansen om het tweeluik in het slot te gooien. Eerst schoot Marcus Thuram oog-in-oog met Oblak over en Nicolò Barella vond de Sloveense keeper op zijn weg. Daarna was het Memphis Time.

De Oranje-international viel in voor Morata en was meteen gevaarlijk. Depay raakte snoeihard de paal en dus kwam Inter goed weg. Het leek dan ook in 1-1 te eindigen, maar als een duveltje uit een doosje was Memphis daar opnieuw. De aanvaller draaide met een man in zijn rug knap open en schoot hard en laag raak: 2-1 en 2-2 over twee duels. Atléti leek ook nog de 3-1 te maken en met die stand zou het door zijn, alleen Rodrigo Riquelme schoot over.

Penalty's

En dus moesten penalty's de beslissing nemen, aangezien beide ploegen in de verlenging afgepeigerd waren. De eerste twee strafschoppen werden onberispelijk binnen geschoten door Hakan Çalhanoglu en Memphis Depay. Vervolgens waren er drie missers op rij van Alexis Sánchez, Saúl en de ingevallen Davy Klaassen.

Riquelme scoorde vanaf elf meter wel en zette de thuisploeg op 2-1 in de strafschoppenreeks. Angel Correa faalde ook niet en Lautaro Martínez kon gelijk maken. De Argentijn schoot in tegenstelling tot de WK-finale wel mis: over.