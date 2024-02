Atlético Madrid kansloos uitgeschakeld in Copa del Rey; Athletic Bilbao naar finale

Het Atlético Madrid van Memphis Depay is gestrand in de halve finale van de Spaanse beker. Athletic Bilbao was over twee wedstrijden veel te sterk in de Copa del Rey.

Op bezoek in Madrid hadden de Basken al met 1-0 gewonnen. In eigen huis werd het donderdagavond 3-0. Inaki Williams scoorde de 1-0, op aangeven van zijn broertje Nico. Later in de eerste helft waren de rollen omgedraaid en scoorde Nico de 2-0 op aangeven van zijn oudere broer. Gorka Guruzeta maakte er in de tweede helft nog 3-0 van.

Memphis was in de 54e minuut - bij een 2-0 stand - nog ingebracht om wat te forceren, maar dat lukte niet.

Cupfighters

Athletic Bilbao bekert dus verder en komt in de finale Mallorca tegen. Mallorca wist in de andere halve finale over twee wedstrijden net aan van Real Sociedad te winnen. Voor Mallorca zou het de tweede beker in de clubgeschiedenis kunnen zijn, terwijl Athletic een echte bekerploeg is (of was). Na FC Barcelona (31) wonnen de Basken (23) de meeste titels. Real Madrid volgt op twintig exemplaren.

De laatste Copa del Rey-eindzege van Athletic Bilbao dateert alweer uit 1983/1984, toen FC Barcelona werd verslagen. Mallorca pakte in 2002/2003 nog een keer de beker.