B-team van AC Milan vecht letterlijk voor punt tegen Monza, maar verliest alsnog

AC Milan heeft verloren van middenmoter Monza. De nummer drie van de Serie A kwam zelfs op een 2-0 achterstand en zag Luka Jović met een rode kaart het veld verlaten. De Serviër sloeg een tegenstander, wat op VAR-beelden goed te zien was. AC Milan vocht zich terug, maar het bleek niet genoeg. Monza won met 4-2.

AC Milan kwam al vroeg in de problemen tegen Monza, een club die pas sinds vorig seizoen in de hoogste divisie speelt. Monza scoorde twee keer in zes minuten, vlak voor het rustsignaal. Matteo Pessina schoot een strafschop raak in de 45ste minuut. Diep in de extra tijd van de eerste helft scoorde Dany Mota de 2-0.

Nóg meer problemen voor Milan! 😰

Olivier Giroud wist zijn club nog enigszins hoop te geven door 2-1 te maken, nadat hij tien minuten daarvoor inviel. Tijjani Reijnders viel ook pas in de tweede helft in. Christian Pulisic leek de held van Milaan te worden nadat hij met een heerlijk poeier gelijkmaakte. Maar twee minuten later kon Monza weer juichen: Warren Bondo knalde raak. Tot overmaat van ramp maakte Lorenzo Colombo ook nog eens 4-2. Het is de eerste keer dat Monza in competitieverband wint van AC Milan.