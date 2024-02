Bart Ramselaar vertrekt bij FC Utrecht en gaat spelen in Azië

Na een rijke carrière in het Nederlands profvoetbal gaat Bart Ramselaar nu voor het eerst in zijn carriere naar het buiteland. De middenvelder tekent bij Lion City Sailors in Singapore.

Ramselaar speelde in de jeugdopleiding van FC Utrecht en maakte zijn profdebuut voor de Domstedelingen op 1 maart 2015 tegen Feyenoord. Ramselaar speelde 49 officiele duels in zijn eerste Utrecht-periode, waarna hij vertrok naar PSV. Hij droeg het shirt van de Eindhovenaren 76 keer. Ramselaar keerde vervolgens terug bij FC Utrecht, waar hij nog eens 100 duels speelde.

Buitenlands avontuur

Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, heeft mooie woorden over voor Ramselaar op de clubwebsite: " Bart is op een punt in zijn carrière gekomen dat hij graag nog een nieuwe stap wil maken. Met de interesse vanuit Lion City Sailors FC deed zich voor Bart een kans voor op een buitenlands avontuur. We zijn met die club tot een akkoord gekomen omtrent zijn doorlopende contract. We zijn trots op het feit dat Bart als kind van de club veel jaren in zijn loopbaan voor FC Utrecht heeft gespeeld, bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes in Singapore."

Utrecht heeft niet bekendgemaakt hoeveel de transfer van Ramselaar oplevert, maar naar verluidt houden ze er anderhalf miljoen euro aan over.