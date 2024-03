BAS beslist: Anderlecht - Genk niet overgespeeld omdat scheids 'geen robot is'

De wedstrijd tussen Anderlecht en Racing Genk hoeft niet te worden overgespeeld. Dat was dinsdag de conclusie van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dus behoudt Anderlecht de overwinning en blijft Genk met lege handen achter.

Op 23 december won Paars-wit in eigen huis met 2-1 van Genk. Dat gebeurde op nogal controversiële wijze; de 2-2 van Yira Sor werd afgekeurd, omdat hij te vroeg inliep na een gestopte penalty. In eerste instantie oordeelde scheidsrechter Nathan Verboomen dat de strafschop opnieuw moest worden genomen, maar na beklag van de thuisploeg kreeg Anderlecht een vrije trap.

Op beelden is echter te zien dat Anderlecht-speler Yari Verschaeren ook te vroeg inliep. Genk tekende protest aan bij de Disciplinaire Raad van het Voetbal en kreeg gelijk. Daardoor zou de nog eens moeten worden gespeeld. Dat pikte Anderlecht op hun beurt niet en zij trokken bij het BAS aan de bel.

Anderlecht - Genk niet overgespeeld

Zij geven Anderlecht gelijk. " Voetbalclubs moeten beseffen dat scheidsrechters geen robots zijn en net als voetballers zelf fouten maken die inderdaad een impact kunnen hebben op het verloop van een wedstrijd, maar deze fouten zijn nu eenmaal niet uit te sluiten in het dynamisch gebeuren van een voetbalwedstrijd", oordeelde het BAS.

Nogmaals in protest gaan, heeft geen zin voor Genk. Over twee weken beginnen de play-offs van de Pro League al en de verwachting is niet dat er voor die tijd al een beslissing kan worden genomen. Daardoor moet de ploeg nog flink aan de bak om playoff I te halen, terwijl Anderlecht daar al voor geplaatst is.