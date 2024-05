Vluchter Benjamin Thomas wint vijfde etappe van de Giro en draait sprinters een loer

Benjamin Thomas heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Op voorhand leek de etappe een prooi voor de sprinters. Echter hield de vlucht van de dag knap stand. De renner van Cofidis won de sprint van de vier aanvallers en wint zo voor het eerst in de Giro.

Bij de start in Genua ging alle aandacht opnieuw uit naar de outfit van Tadej Pogacar. De drager van de roze trui is al enkele dagen onderwerp van gesprek vanwege zijn paarse broek. Vanmorgen werd duidelijk dat de internationale wielerunie (UCI) dreigde om Pogacar te diskwalificeren wanneer hij nog een keer in het paarse exemplaar zou rijden. Alle wielerliefhebbers kunnen gelukkig weer rustig ademhalen toen duidelijk werd dat Pogi vandaag aan de start verscheen in een volledig roze outfit.

Vroege vlucht

Direct vanaf de start brak de actie los voor de vlucht van de dag. Mattia Bais (Team Polti Kometa) en Lewis Askey (Groupama - FDJ) waren de eerste renners die voor de aanval kozen. Zij werden later vergezeld door Simon Geschke (Cofidis) en Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF). In eerste instantie liep de voorsprong van de kopgroep snel op tot een kleine twee minuten. Echter hielden de sprintersploegen het tempo hoog, en hield zij hierdoor de vluchters in het zicht.

Profiel van de vijfde etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Alpecin-Deceunick maakt de koers hard

Op de eerste beklimming van de dag zette Alpecin-Deceunick zich op kop van het peloton om het tempo te verhogen. De ploeg heeft met Kaden Groves een goed klimmende sprinter in de gelederen, dus probeerde ze op deze manier de concurrenten te lossen.

De tactiek wierp zijn vruchten af. Na twee kilometer moest Fabio Jakobsen het peloton laten gaan, en werd hij op grote afstand gereden. Kort voor de top van Paso del Bracco moesten ook andere sprinters als Tim Merlier en Fernando Gaviria. Maar in tegenstelling tot de Nederlandse kopman keerden zij wel eenvoudig terug in het peloton.

🚴🇮🇹 | Het doet pijn om te zien, maar Jakobsen kan weer niet volgen als het omhoog gaat. Hij lost op de eerste van 15 kilometer klimwerk op de Passo del Bracco. 🥵🥵 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/BbYD0bfD9p — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 8, 2024

Geschke won de sprint op de klim van derde categorie van Bais, maar niet veel later was de vlucht al ten einde. Vanwege de hoge snelheid in het peloton werd de kopgroep op 111 kilometer van de finish ingerekend. Alpecin liet daardoor het tempo zakken, waardoor Jakobsen alsnog vooraan kon terugkeren.

Wederom valpartijen

In de vierde etappe zagen we al meerder valpartijen wat onder meer resulteerde in het uitvallen van Biniam Girmay. Vandaan kreeg Team Visma | Lease a Bike opnieuw een flinke klap te verduren. Vlak voor de eerste tussensprint kwam Christophe Laporte op hoge snelheid hard ten val. De sprintaantrekker van Olav Kooij kon zijn weg vervolgen, maar de schade was duidelijk zichtbaar.

Even later zag de ploeg ook Attila Valter op het wegdek vallen. De Hongaars kampioen kon zijn weg wel snel vervolgen. Bij diezelfde valpartij ging onder andere Daniel Felipe Martínez, de huidige nummer twee van het algemeen klassement , en Michael Woods onderuit. Alle renners konden wel hun weg vervolgen.

Nieuwe kopgroep

Nadat het peloton snelheid verminderde zagen enkele renners de kans om in de aanval te gaan. Een nieuwe vlucht ontstond met Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Benjamin Thomas (Team Cofidis), Enzo Paleni (Groupama-FDJ) en Andrea Pietrobon (Polti Kometa). Valgren won de sprint op de Montemagno, terwijl de vlucht de voorsprong op knappe wijze in stand hield.

Verrassende winnaar in Lucca

Waar Alpecin op de eerdere klim de koers hard probeerde te maken, lieten zij dit op de slotklim op twintig kilometer van de finish na. Een meevaller voor de minder klimmende sprinters, waardoor ook Jakobsen kon volgen. In voorbereiding op de sprint kwam het peloton maar niet dichterbij de kopgroep. Met dertig seconden voorsprong reed de vlucht Lucca binnen.

De vier vluchters bleven tot de laatste kilometer goed ronddraaien en zagen het peloton te laat komen. Pietrobon ging met nog 800 meter vroeg aan en had een mooi gat te pakken. Valgren sprintte naar het wiel van de Italiaan en zag vervolgens Thomas langszij komen om als eerste over de streep te komen. De renner van Cofidis eindigde voor Valgren en Pietrobon. De kopgroep profiteerde slim van het werk van Paleni die genoegen moest nemen met de vierde plaats.

🚴🇮🇹 | Diefstal op klaarlichte dag? Niet door Pietrobon... Benjamin Thomas fopt met de kopgroep het peloton en wint in Lucca. Wat een gekke etappe zeg! 🇫🇷💨 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Q5O9zrULYG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 8, 2024

Milan wint de sprint van het peloton

Achter de winnende vlucht kwam Jonathan Milan als vijfde over de streep voor Caleb Ewan en Phil Bauhaus. Olav Kooij eindigde als beste Nederlander op de negende plaats. Milan behoudt bouwt wederom zijn voorsprong uit in het puntenklassement en is dus morgen weer te zien in de paarse trui.

Sprinters aan zet in de Giro

In het openingsweekend verraste Jhonatan Narváez door in de eerste etappe Tadej Pogacar te verslaan in Turijn. Zondag herstelde Pogacar de orde door solo aan te komen op de Santuario di Oropa. Hij snelde ogenschijnlijk eenvoudig weg bij zijn concurrenten en hield simpel stand tot de finish. Dankzij zijn overwinning mocht hij voor het eerst de roze trui in ontvangst nemen.

Vervolgens was het vanaf de derde etappe de beurt aan de sprinters. In de straten van Fossano trok Tim Merlier aan het langste eind voor Jonathan Milan en Biniam Girmay. Dinsdag kwam het peloton op hoge snelheid richting de streep na afdaling van de slotklim. Milan was duidelijk de sterkste en bleef Kaden Groves en Phil Bauhaus voor in Andora. Zo kwam Milan op gelijk hoogte met Merlier. De Belg die als vijfde eindigde was vooral blij dat hij heelhuids de etappe had uitgereden. Olav Kooij eindigde als vierde wat zijn beste klassering tot nu toe is in deze Giro.

Daguitslag etappe 5

Benjamin Thomas Cofidis 3:59:59 Michael Valgren EF Education - EasyPost zt. Andrea Pietrobon Team Polti Kometa zt. Enzo Paleni Groupama - FDJ +0:03 Jonathan Milan Lidl - Trek +0:11 Caleb Ewan Team Jayco AlUla zt. Phil Bauhaus Bahrain - Victorious zt. Tim Merlier Soudal Quick-Step zt. Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike zt. Madis Mihkels Intermarché - Wanty zt.

Algemeen klassement na etappe 5

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 19:19:15 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +0:46 Daniel Felipe Martinez BORA - hansgrohe +0:47 Cian Uijtdebroeks Team Visma | Lease a Bike +0:55 Einer Rubio Movistar Team +0:56 Lorenzo Fortunato Astana Qazaqstan Team +1:07 Juan Pedro López Lidl - Trek +1:11 Jan Hirt Soudal Quick-Step +1:13 Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan Team +1:26 Esteban Chaves EF Education - EasyPost zt. Thymen Arensman INEOS Grenadiers +4:09