Bayern München-spelers vieren overwinning op RB Leipzig tot vier uur in de ochtend

Luuk de Jong is in supervorm. De 33-jarige spits en aanvoerder van PSV is dit seizoen al betrokken bij 44 doelpunten (31 goals en 13 assists) in 36 wedstrijden. Dat waren cijfers die Lionel Messi en Cristiano Ronaldo produceerden toen ze nog in Europa voetbalden. Toch is De Jong niet de enige aanvaller die deze magische statistiek heeft bereikt.