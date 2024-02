België neemt keiharde maatregelen tegen wangedrag op tribunes: clubs mogelijk maandenlang zonder fans

De Belgische Pro League heeft stevige maatregelen genomen om te voorkomen dat wedstrijden nog langer stilgelegd moeten worden vanwege het wangedrag van fans. Als supporters van een club verantwoordelijk zijn voor het staken van een wedstrijd dan mag de club lange tijd geen fans meenemen naar uitwedstrijden.

Pro League voert verbod op uitsupporters in na stilleggen wedstrijd: "Geweld en vandalisme horen niet thuis in ons voetbal." De club waarvan de supporters verantwoordelijk zijn voor het stillegen van de wedstrijd mogen de volgende drie uitwedstrijden geen fans meenemen. Als ze binnen twaalf maanden dan weer de fout in gaan, mogen er zelfs acht uitwedstrijden geen uitfans mee. Dat is dus bijna een half seizoen. De maatregel gaat vanaf komend weekend meteen in.

Baas geen fan van strenge regels

Lorin Parys, de baas van competitie, heeft het gehad met het wangedrag van de fans: "In de afgelopen weken hebben we gedrag in onze tribunes gezien dat we simpelweg niet dulden. Omdat de veiligheid van al onze supporters onze grootste zorg is, nemen we nu zeer strenge maatregelen." Zelf is hij eigenlijk ook geen fan van de maatregelen: "Heel eerlijk, dit gaat in tegen hoe wij voetbal zien met thuis- en uitsupporters in één stadion. Door het gedrag van enkele mensen die zich voordoen als supporter, zullen we nu op deze manier optreden."

Het ging de laatste tijd regelmatig mis in België. Wedstrijden moesten worden stilgelegd vanwege vuurwerk of ander wangedrag op de tribunes. De maatregelen moeten hier dus een einde aan maken.

Nederland

Ook in Nederland worstelt de KNVB al een flinke tijd met de supportersproblemen. Ajax-speler Davy Klaassen werd vorig jaar tijdens de halve finale van de beker tegen Feyenoord geraakt door een voorwerp uit het publiek. De voetbalbond kwam toen met strengere regels en sindsdien worden wedstrijden sneller tijdelijk of desnoods definitief gestaakt.