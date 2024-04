Bijna zo vader, zo zoon: kleine Messi scoort vijf keer in een jeugdwedstrijd van Inter Miami CF

'Sta op voor de kampioen', klonk het zesmaal door het Philips Stadion zaterdagmiddag. PSV boekte een simpele 6-0 zege op Vitesse, dat eenzaam en alleen onderaan staat in de Eredivisie. Luuk de Jong (33) was tweemaal trefzeker en staat daarmee bovenaan het topscorersklassement in de Eredivisie. Het is nog heel even wachten, maar dan is PSV kampioen.