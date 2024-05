'Vangelis Pavlidis beter dan Giménez en De Jong'

Niemand in de Eredivisie zou zoveel doelpunten maken bij AZ als Vangelis Pavlidis. Daarvan is ESPN-presentator Sinclair Bischop overtuigd. "Santiago Giménez en Luuk de Jong dus ook niet."

In het ESPN-programma Voetbalpraat steekt Sinclair de loftrompet uit over de Griekse spits. "Hij is zo compleet. Hij maakt allerlei soorten doelpunten, is heel veelzijdig", vindt de presentator. "Veel mensen onderschatten hem. Ik denk dat als Pavlidis naar Feyenoord gaat dat de club er dan op vooruit gaat."

In Voetbalpraat is er veel lof voor Vangelis Pavlidis 🔝



"Santiago Gimenez en Luuk de Jong zouden bij AZ niet zoveel scoren" — ESPN NL (@ESPNnl) May 20, 2024

Perez niet eens met lof Pavlidis

Kenneth Perez ziet dat duidelijk anders. "Dat is nou makkelijk om te zeggen, want dat kan je nooit bewijzen", zegt de ESPN-analist. Commentator Vincent Schildkamp knikt wel richting Bischop. "Ik zit ook wel op dat spoor hoor."

Pavlidis eindigde dit seizoen op 29 treffers. De 25-jarige Griekse spits werd daardoor niet solo topscorer van de Eredivisie. De Jong bij PSV maakte er ook 29. Daardoor moesten zij de topscorerstitel en bijbehorende trofee delen.