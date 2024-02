Bodø-trainer denkt dat scheidsrechter Ajax hielp: 'Misschien wilde hij het nu goedmaken'

Kjetil Knutsen, de trainer van Bodø/Glimt, is wel een heel zure verliezer. Hij vloog donderdagavond met zijn ploeg uit de Conference League, nadat Ajax in de verlenging had gescoord. Na afloop gaf Knutsen de scheidsrechter de schuld.

In de eerste helft stuurde de Griekse scheidsrechter Tasos Sidiropoulos Ajax-verdediger Josip Sutalo met rood naar de kleedkamer. Hij legde een doorgebroken speler neer. Niks aan de hand en compleet terecht, vond ook Knutsen. Maar daarna speelde de arbiter volgens hem een negatieve hoofdrol en hielp hij Ajax opzichtig.

Voetbal International hoorde Knutsen bij Viaplay vertellen dat hij een aantal beslissingen van Sidiropoulos ernstig in twijfel trekt. Bijvoorbeeld het penaltymoment rondom Borna Sosa vlak na de rode kaart voor Sutalo. De linksback haalde een bal van de lijn met zijn arm. Heel Bodø schreeuwde om een strafschop en een rode kaart voor Sosa, maar de arbiter gaf een vrije trap aan Ajax. Keeper Diant Ramaj werd net voor de handsbal gehinderd.

'Volstrekt onaanvaardbaar'

"Volstrekt onaanvaardbaar", zei Knutsen na afloop. "Volgens mij denkt niemand anders dat die situatie iets anders is dan een strafschop voor ons en een rode kaart voor Ajax-speler Sosa." Vervolgens kreeg Bodø in de tweede helft ook een rode kaart. Albert Gronbaek pakte zijn tweede gele kaart toen hij zijn voet op die van Devyne Rensch plantte. "Een heel bijzonder besluit. Ik vond het wel erg streng", was Knutsen het ook niet eens met die beslissing.

Ajax - Getafe

Alle acties van de arbitrage zijn volgens Knutsen terug te voeren op een wedstrijd van Ajax vier jaar geleden. Toen floot Sidiropoulos de befaamde wedstrijd Ajax - Getafe. De Spanjaarden maakten het duel kapot door tijd te rekken en veel theater te maken bij elk contact. Ajax won met 2-1, maar vloog wel uit de Europa League. Volgens Knutsen was Sidiropoulos nu uit op goedmakertjes. "Ik weet dat de arbiter toen ruzie kreeg met Ajax. Misschien wilde hij het nu goedmaken", doelt Knutsen op de in zijn ogen goedmakertjes. Hij noemde het payback time van de scheids.