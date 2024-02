Branco van den Boomen nam penalty tegen oud-ploeggenoot: 'Dacht dat hij mijn favoriete hoek zou kiezen'

Branco van den Boomen keerde na zo'n drie maanden blessureleed terug bij Ajax tijdens de Conference League-wedstrijd tegen FK Bodø Glimt. De middenvelder kwam gelijk op het scoreformulier te staan, nadat aanvoerder Steven Berghuis hem de penalty liet nemen om de aansluitingstreffer te maken.

Na iets meer dan zeventig minuten voetballen mocht Van den Boomen invallen. Hij verving Kenneth Taylor. Tegen het einde van het duel mocht hij aanleggen vanaf de stip. Tegenover hem stond Kjetil Haug. De twee kenden elkaar uit hun gezamenlijke tijd bij het Franse Toulouse.

Penalty

Dat zorgde voor een lastigere penalty voor de Ajacied. Want ga je wel of niet voor je favoriete hoek wanneer je de keeper op de lijn kent? "Ik keek hem voor de penalty nog aan. Hij moest lachen, dus ik dacht: die gaat voor mijn favoriete hoek", zo vertelde van den Boomen na afloop op de persconferentie. "Hij ging naar de andere hoek, maar ik schoot hem goed in. Na de wedstrijd heb ik hem nog gesproken. Hij zei: 'Ik gokte dat je dacht dat ik jou kende'."

Ajax speelde thuis een matige wedstrijd tegen de Noorse tegenstander. Het kwam met 2-0 achter en speelde op wonderlijke wijze toch nog gelijk door twee extreem late doelpunten. Bij Van den Boomen overheerste een positief gevoel na het terugknokken van hem en zijn ploeg. "Ik ben vooral heel blij dat ik weer op het veld sta en weer wedstrijden kan spelen. Voor mij is het positief, maar het eerste uur moeten we vergeten."

Blessureleed

De laatste wedstrijd waarin de 28-jarige middenvelder meedeed was alweer even geleden. Tijdens de 4-1 overwinning op sc Heerenveen begin november stond Van den Boomen nog aan de aftrap. Daarna raakte hij geblesseerd en stond hij lang aan de kant. "Ik was het ook niet gewend. Ik ben nooit geblesseerd en nu ik me net in de basis had geknokt ineens wel. Dat was lastig. Ik probeerde het vandaag simpel te houden, maar op een gegeven moment werd er ook meer risico gevraagd."