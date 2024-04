Broer van jarige Abdelhak Nouri (27) deelt update: 'Hij is bij bewustzijn'

Abdelhak Nouri is vandaag 27 jaar geworden. Zijn broer Abderrahim komt met een korte update over de gezondheid van zijn jongere broertje Abdelhak. Het leven van Nouri veranderde voorgoed in 2017 toen hij ernstig hersenletsel opliep bij een hartstilstand.

Abderrahim sprak maandagavond tijdens de Futsal Cup met de NOS over de voormalig middenvelder van Ajax. "Veel mensen denken dat Appie nog steeds in coma ligt, maar dat is niet het geval. Hij is bij bewustzijn. Hij is niet de oude, maar we zijn erg blij dat hij onder ons is."

Noodlot

Een glansrijke carrière lag in het verschiet voor de talentvolle Abdelhak 'Appie' Nouri, die gedurende zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax veel indruk maakte. Maar het noodlot sloeg toe op trainingskamp toen hij op 8 juli 2017 in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. Op het veld werd de Amsterdammer langdurig gereanimeerd.

Enkele dagen later werd duidelijk dat Appie ernstig en blijvend hersenletsel heeft overgehouden, waardoor zijn bestaan als voetballer abrupt werd beëindigd. Later bleek dat er op medisch gebied fouten zijn gemaakt. De familie Nouri en hun Nouri Foundation zetten zich tegenwoordig in om vergelijkbare gevallen te voorkomen.

27e verjaardag van Appie

Ajax plaatste dinsdagochtend, nog voor het bericht over Alex Kroes, een bericht op social media ter ere van de verjaardag van Nouri. De voetbalwereld staat vandaag stil bij deze dag. Zo deelt jeugdvriend Donny van de Beek en PSV'er Noa Lang de post van Ajax in hun Instagram Stories.