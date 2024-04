Cardiff City wil 120 miljoen euro compensatie voor degradatie rond overleden Emiliano Sala

Cardiff City wil 120 miljoen euro van het Franse Nantes. Dit heeft te maken met het ongeluk van de overleden Emiliano Sala. De club uit Wales stelt nu dat zij door het mislopen van zijn komst geen lijfsbehoud in de Premier League konden bewerkstelligen.

Volgens het Franse L'Equipe eist Cardiff dat bedrag, omdat zij door het ongeluk gedegradeerd zijn uit de Premier League. Wanneer de Argentijnse spits zonder problemen naar Wales was gekomen, waren zij in de hoogste competitie gebleven. Het geld dat zij nu vragen komt voort uit het mislopen van handhaving. Uiteindelijk degradeerde de club uit Wales op twee punten achterstand van lijfsbehoud.

Nantes gaat daar tegenin en komt met een counter-claim. Dit is vooral gericht op het morele aspect en zij vragen om een boete voor Cardiff.

Vliegtuigcrash

De Argentijnse spits werd in 2019 door Cardiff aangetrokken, maar helaas kwam hij nooit aan in Wales. Nadat hij zijn contract had getekend kwam hij te overlijden in een vliegtuigcrash met het toestel dat hem naar Cardiff zou brengen.

Sala kostte Cardiff City zeventien miljoen euro. De eerste zes miljoen werden al overgemaakt, maar na het ongeluk ging het nog lang over de resterende elf miljoen. Uiteindelijk trokken de Fransen aan het langste eind: Cardiff moest Nantes het nog resterende bedrag betalen.