Chelsea maakt opvolger van Mauricio Pochettino bekend

De overgang van Enzo Maresca naar Chelsea is officieel afgerond. De Italiaanse trainer komt over van het gepromoveerde Leicester City. Hij tekent in London een contract voor minimaal vijf seizoenen.

Chelsea moest op zoek naar een nieuwe trainer nadat duidelijk werd dat de samenwerking met Pochettino zou worden beëindigd. Maresca maakte het afgelopen seizoen vooral indruk met het kampioenschap in de Championship. Dankzij de goede prestaties promoveert Leicester City naar de Premier League. Daar bleven de prestaties van de Italiaanse oefenmeester niet ongezien. The Blues hadden enkele managers op het oog, maar Maresca kreeg de voorkeur.

Chelsea ontslaat Mauricio Pochettino al na één seizoen, negende trainer weg in tien jaar tijd Chelsea heeft trainer Mauricio Pochettino binnen een jaar alweer ontslagen. Dat maakte de club uit Londen bekend. De Argentijn had net zijn eerste seizoen bij Chelsea afgesloten met een zesde plek in de Premier League.

De afgelopen jaren versleet Chelsea ontzettend veel trainers in korte tijd. In de laatste vier jaar stonden er vier managers voor de ploeg. Om de rust bij de club uit West-Londen te laten terugkeren heeft Maresca een contract van vijf jaar aangeboden gekregen op verzoek van eigenaar Todd Boehly.

"Om te tekenen bij Chelsea, een van de grootste clubs ter wereld, is een droom voor elke trainer", zegt Maresca op de clubsite. "Daarom ben ik zo enthousiast met over deze kans. Om die reden heb ik heel veel zin in deze uitdaging. Ik kijk ernaar uit om met een talentvolle spelersgroep en staf te werken."