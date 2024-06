Olympische droom valt in duigen voor Kylian Mbappé: 'Clubs hebben de macht'

Kylian Mbappé zit niet in de voorlopige selectie van Frankrijk voor de Olympische Spelen. De sterspeler had graag willen deelnemen aan de Spelen in eigenland, maar zou geen toestemming krijgen van zijn toekomstige club Real Madrid.

"Clubs hebben de macht om ja of nee te zeggen", zei de Franse coach Thierry Henry op een persconferentie, zonder de naam van Real Madrid te noemen. De coach sprak zich eerder al uit over Mbappé.

"We zullen sowieso een gesprek aangaan en de mogelijkheden bespreken", zei hij in maart. "Maar als de club bij zijn beslissing blijft, is het moeilijk voor ons om iets te doen. In het geval van Mbappé bijna onmogelijk."

'Hou nog hoop'

Clubs mogen hun spelers verbieden mee te doen, omdat het olympische voetbaltoernooi niet wordt georganiseerd door wereldvoetbalbond FIFA. Het is overigens niet helemaal uitgesloten dat Mbappé zich na zijn deelname aan het EK in Duitsland ook nog bij de Franse olympische ploeg aansluit. "Ik hou nog hoop, maar ik moet een realistische lijst presenteren. Deze kan ik nog wijzigen tot 3 juli", zei Henry.

Het olympische voetbaltoernooi is bij de mannen in principe voor spelers onder de 23 jaar, maar landen mogen drie oudere spelers selecteren. Spits Alexandre Lacazette (33) van Olympique Lyon is tot dusver de grootste naam in de 25-koppige selectie van Henry.

Paris Saint-Germain-spelers Warren Zaïre-Emery en Bradley Barcola, die net als Mbappé deel uitmaken van de EK-selectie van Frankrijk, zitten ook in de olympische voorselectie. De Fransen beginnen de Spelen op 24 juli in Marseille met een groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten.