Ian Maatsen ondanks blunder in finale opgenomen in Champions League-Elftal van het Jaar

Ian Maatsen is door zijn optredens met Borussia Dortmund in de Champions League opgenomen in het Elftal van het Seizoen. De 22-jarige Nederlander maakte in de finale een grote fout, maar daarvoor wordt hij dus niet afgestraft.

Vinícius Júnior werd verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen. De aanvaller van Real Madrid strafte de verkeerde pass van Maatsen af in de finale en daarmee was de wedstrijd in de 83e minuut gespeeld. Real Madrid won de finale met 2-0.

Blunder Ian Maatsen wordt hem bij Borussia Dortmund vergeven: 'Geen pijnlijke gevoelens richting hem' Edin Terzic houdt geen pijnlijke gevoelens over aan de fout van Ian Maatsen in de Champions League-finale. De trainer van Borussia Dortmund hoopt dat de Nederlander van zijn fout leert.

Vinícius was met zes goals en vijf assists erg belangrijk voor Madrid in het toernooi. Zijn teamgenoot Jude Bellingham werd uitgeroepen tot Talent van het Seizoen. De twintigjarige Engelsman was in de Champions League goed voor vier goals en vijf assists.

Geen EK

Achterin staat Maatsen op linksachter naast zijn teamgenoot Mats Hummels. Opvallend is dat beide spelers niet opgenomen zijn in de nationale selecties voor het EK. In tegenstelling tot de bonscoaches van Nederland en Duitsland, kan het panel van experts dat het CL-elftal verkoos de verdedigers wel waarderen.