Chelsea-spits Sam Kerr voor de rechter na ruzie om taxirit, politieagent deed aangifte

Sam Kerr, topvoetbalster van het Engelse Chelsea, heeft zich diep in de nesten gewerkt. De 30-jarige Australische spits zou een politieagent racistisch geïntimideerd hebben op 30 januari van 2023.

Kerr had een taxi besteld in Londen, maar eenmaal op de plek van bestemming was zij het niet eens met het tarief. De speelster haalde er een politieagent bij en zou die uiteindelijk racistisch geïntimideerd hebben. Ze wordt verdacht van 'het gebruiken van bedreigende of beledigende woorden die bij een officier angst kunnen veroorzaken'.

Onschuldig

De Daily Mail weet te vertellen dat Kerr tijdens de rechtszaak alleen sprak om haar identiteit te bevestigen en om haar onschuld aan te geven. De Engelse justitie denkt er echter anders over en gaat door met de aanklacht aan het adres van de Australische. Waarschijnlijk zal ze in februari weer voor de rechter moeten verschijnen.

Ajax-opponent

Kerr is een van de beste vrouwenvoetballers ter wereld. Ze speelt in de spits bij Chelsea en die club neemt het binnenkort (19 en 27 maart) op tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen.

De hoofdrolspeelster zelf zal waarschijnlijk niet bij dat duel zijn. Dit jaar kwam zij nog niet in actie door een blessure. Haar laatste wedstrijd dateert van 20 decemer vorig jaar.