Couhaib Driouech houdt hoop, maar het lijkt einde seizoen voor Excelsior-speler: 'Komt goed'

Couhaib Driouech (21) is geblesseerd en de kans is groot dat de speler van Excelsior dit seizoen niet meer in actie komt. Dat is pijnlijk voor de Marokkaans-Nederlandse flankspeler en zijn club, want hij is een van de blikvangers van de nummer zestien van de Eredivisie.

Dinsdag maakte Driouech de wedstrijd van Excelsior tegen PSV niet af. Vanwege een hamstringblessure moest hij naar de kant. Vervolgens werd een MRI-scan uitgevoerd, waaruit bleek dat hij meerdere weken moet revalideren. Met andere woorden: kleine kans dat hij nog competietieduels speelt dit seizoen. Op 19 mei speelt de club zijn laatste eredivisieduel, uit tegen stadgenoot Feyenoord.

Marokko of Oranje

De laatste tijd is Driouech, geboren in IJmuiden, regelmatig in het nieuws. In de winterstop trok PSV aan hem. Het werd een klein soapje, waarin hij dan weer wel, dan weer niet naar de Eindhovenaren leek te gaan. En iets soortgelijks lijkt nu te gebeuren wat betreft zijn internationale loopbaan. Zowel Marokko als Nederland hebben een oogje op hem. Nigel de Jong van de KNVB heeft een gesprekje met hem gehad, terwijl hij al duels heeft gespeeld voor Jong Marokko.

Op Instagram post Driouech een foto van het moment dat hij zijn blessure oploopt. De tekst luidt: "Komt goed".