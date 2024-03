Opnieuw strijden Nederland en Marokko om een speler: Couhaib Driouech bevestigt gesprek met KNVB

Couhaib Driouech heeft een gesprek gehad met Nigel de Jong, die technisch directeur is bij de KNVB. De aanvaller van Excelsior wilde niet zeggen wat de twee precies besproken hebben. Driouech speelde eerder deze week nog een wedstrijd voor Jong Marokko.

Excelsior verloor zaterdagavond met 3-0 van Go Ahead Eagles. Driouech stond na afloop de pers te woord en vertelde daar over de ontmoeting: "Het is waar dat ik met De Jong heb gesproken, maar ik wil niet ingaan op wat we besproken hebben. Niet omdat het gevoelig ligt of niet mag, maar ik vind het niet interessant om het er nu over te hebben."

Driouech leek in de afgelopen transferperiode te gaan verkassen naar koploper PSV, maar die overstap ging op het laatste moment niet door. Het gesprek is voor hem een bevestiging dat hij op de goede weg is: "Het geeft je het gevoel dat je goed bezig bent, maar er is nog niets veranderd."

De aanvaller van Excelsior speelde alleen nog maar jeugdinterlands voor Marokko en zou dus nog eventueel kunnen switchen. In het geval van Driouech zou dat veranderen als hij een officiële interland speelt voor het eerste team.

Olympische Spelen

Dat Driouech een gesprek heeft gehad met de KNVB is overigens enigszins opmerkelijk, want hij leek zijn keuze al gemaakt te hebben. Marokko doet deze zomer mee aan de Olympische Spelen en de aanvaller van Excelsior liet eerder tegen Voetbal International weten dat hij deelname aan dat toernooi verkiest boven een transfer naar Real Madrid.

Toch is het niet zo dat Marokko zich al rijk mag rekenen: "Ik heb nog geen keuze gemaakt." Op de Spelen ligt overigens wel een bijzondere ontmoeting in het verschiet. Marokko werd bij de loting ingedeeld bij Argentinië in de groepsfase en er bestaat een kans dat Lionel Messi als dispensatiespeler zijn opwachting gaat maken.

Opnieuw strijd

Het is niet voor het eerst dat zowel Nederland als Marokko probeert om een speler aan zich te binden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer Hakim Ziyech en Mohamed Ihattaren.

Ziyech werd een keer uitgenodigd voor een voorselectie onder bondscoach Guus Hiddink, maar haakte toen af met een blessure. Later koos hij alsnog voor Marokko, een keuze die toenmalig assistent-bondscoach Marco van Basten 'dom' noemde. De oud-voetballer kwam overigens later wel terug op die woorden.

Ihattaren brak op 17-jarige leeftijd door bij PSV en dus was er veel belangstelling van beide landen voor hem. De voetballer besloot voor Oranje uit te komen, maar tot een debuut kwam het nooit. Na een stormachtige ontwikkeling is de voetballer tegenwoordig vooral in het nieuws op een negatieve manier.

Degradatiestrijd

Voor Driouech aan de Spelen mag denken, zal hij eerst gaan proberen om met Excelsior in de Eredvisie te blijven. De ploeg uit Rotterdam zakte door de nederlaag in Deventer naar de zestiende plaats en moet als het zo blijft dus de nacompetitie in. Het gat naar boven met RKC is één punt. Het verschil met Vitesse, dat zeventiende staat, is vijf punten.

Het zal bij Excelsior snel beter moeten gaan als ze zich nog veilig willen spelen. Uit de laatste acht duels werd slechts één schamel puntje gepakt. Komende dinsdag wacht er een zware opgave voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen: koploper PSV komt dan op bezoek in Rotterdam.