Boodschappenlijstje Ajax voor de transferzomer: deze oud-spelers zijn mogelijke versterkingen

Ajax moet de komende zomer weer de transfermarkt op, zoveel is zeker. De Amsterdammers zijn op veel posities te zwak geworden voor de Nederlandse top. Daarnaast lijken veel spelers het vaakbenoemde 'Ajax-DNA' te missen.

Tijd om spelers met dat Ajax-DNA eens op een rijtje te zetten. Er zijn genoeg spelers die de club kennen én komende zomer de opties open houden voor een nieuwe club. Want hoe gelukkig zal Dusan Tadic eigenlijk zijn bij het rumoerige Fenerbahçe?

Dusan Tadic

Tadic vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam, waar hij de aanvoerder was van Ajax. Hij zag de chaos al aankomen en besloot te vluchten naar Turkije. Bij Fener blijkt het nu ook een rommel te zijn, met supportersgeweld op het veld en de bijbehorende heisa rondom de Turkse Super Cup. De 35-jarige aanvaller heeft nog een contract tot de zomer van 2025, maar moet gezien zijn leeftijd (35) vast voor een prikkie op te halen zijn.

Lijst aan verdedigers

In Engeland lopen twee verdedigers rond met een Ajax-verleden: Kenny Tete en Joël Veltman. Beide zijn van oorsprong rechtsback, maar Veltman kan ook als centrale verdediger uit de voeten. En juist die linie kan wel versterking gebruiken bij Ajax. Veltman (Brighton & Hove Albion) op de positie van Josip Sutalo en Tete (Fulham) op de positie van Anton Gaaei, zou niemand in Amsterdam slecht uitkomen. Aan de andere kant is Nicolas Tagliafico natuurlijk altijd een optie. Er wordt al langer aan de linksback van Olympique Lyon getrokken.

Extra, minder realistische optie: Timothy Fosu-Mensah.

Kenny Tete van Fulham / Getty Images

Daley Blind en Riechedly Bazoer

Een andere optie is Daley Blind, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de verdediger deze zomer zal vertrekken bij Girona. Hij ligt juist op koers om Champions League te gaan spelen met de stuntclub, terwijl Ajax nog lang niet zeker is van Europees voetbal. Riechedly Bazoer is ook nog een mogelijkheid. Hij is nog altijd pas 27 jaar en basisspeler bij AZ.

Extra, minder realistische optie: Davinson Sanchez.

Gevecht op het middenveld: wie komt naast Kenneth Taylor?

Ajax heeft héél veel middenvelders, maar over het algemeen lijkt alleen Kenneth Taylor zeker van zijn plek. Als de Amsterdammers nog op zoek zijn naar een defensieve middenvelder, is Azor Matusiwa een uitstekende keuze. Hij kwam tot één wedstrijd in Ajax 1, maar de 25-jarige controleur is nu wel een uitstekende kracht bij Stade Reims in de Ligue 1.

Azor Matusiwa van Stade Reims / Getty Images

Extra, minder realistische optie: Jaïro Riedewald.

Aanvallende middenvelders

Daarnaast zijn er vooral op de 10-positie een hoop opties. Christian Eriksen werd afgelopen week gelinkt aan Ajax, terwijl de naam van Donny van de Beek ook altijd rondzingt in de Johan Cruijff Arena. Of wat te denken van Davy Klaassen? De 31-jarige middenvelder stapte afgelopen zomer over van Ajax naar Inter, maar komt daar nagenoeg niet aan spelen toe. Hij kan helpen om Ajax weer Ajax te laten worden.

Christian Eriksen terug naar Ajax? 'Ze zouden hem als koning onthalen' Christian Eriksen komt nog maar amper in actie voor Manchester United. Landgenoot Brian Laudrup komt dan ook met advies voor de Deen en ziet een hereniging met Ajax wel zitten.

Lamme vleugels vervangen voor...

Op de flanken is Ajax vleugellam. Steven Bergwijn rendeert niet, Steven Berghuis is al tijden geblesseerd en Mika Godts lijkt nog te jong voor de basis. Waarom komen Justin Kluivert en Hakim Ziyech niet terug? Voor Kluivert is het de ideale plek om zichzelf in de kijker te spelen voor het Nederlands elftal, waar hij nog altijd van droomt. De 31-jarige Ziyech maakt bij Galatasaray veel minder minuten dan gehoopt en zal ongetwijfeld om zich heen kijken voor een nieuwe club. Overigens staat hij nog altijd onder contract bij Chelsea.

Hakim Ziyech van Galatasaray (en Chelsea) / Getty Images

Extra, minder realistische opties: Vaclav Cerny, Anwar El Ghazi en David Neres.

Spitspositie

Ten slotte blijft de spitspositie nog over, waar Brian Brobbey lijkt te vertrekken. Ajax heeft met Chuba Akpom en Julian Rijkhoff nog twee spitsen achter de hand, maar hoe groot is de kans dat Akpom blijft? Kasper Dolberg zou eventueel redding kunnen brengen. De Deen is aardig op schot bij Anderlecht, met dertien goals in 29 wedstrijden.

Extra, minder realistische optie: Sébastien Haller.