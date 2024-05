De Graafschap houdt stemming om oude logo opnieuw in te voeren

De Graafschap wil onder de leden van de vereniging een stemming houden over de herinvoer van het oude logo. Op dit moment speelt De Graafschap met een speciaal jubileumlogo dat afgeleid is van dat oude logo. Door de positieve reacties op dat logo overweegt de club nu om het opnieuw te gaan gebruiken.

In het huidige logo van De Graafschap zijn de bekende blauw-witte strepen rondom de ‘G’ te zien. Dit logo werd in 2002 geïntroduceerd. Vanwege het zeventigjarig jubileum van de club werd het oude logo, met een jubileumaccent aan de bovenkant in de vorm van de goudkleurige cijfers, dit seizoen gedragen.

"We hebben zoveel lovende reacties op dit jubileumlogo gehad dat we intern hebben uitgezocht of het mogelijk zou zijn om ons oude logo te herintroduceren", zegt directeur algemene zaken Michael Ogubai op de site van de club.

De stemming zal plaatsvinden op maandag 6 mei. Alle leden van de Vereniging mogen dan voor of tegen de herintroductie van het logo stemmen. Als de meerderheid van de aanwezigen voor stemt, zal het oude logo opnieuw ingevoerd kunnen worden.