Deze oud-Feyenoorder (68) verschoont nu weer poepluiers van pasgeboren dochtertje

Feyenoord-icoon Ben Wijnstekers is 68 jaar en heeft al drie volwassen zoons, maar werd onlangs opnieuw vader van een dochtertje. Dat Feyenoord nog altijd diep in zijn hart zit, blijkt wel uit de opvoeding die de baby krijgt.

Wijnstekers kreeg samen met zijn vriendin Louise (39) een dochtertje: Liv-Loïs. Dat Wijnstekers een echte Feyenoorder is, wordt ook in de opvoeding duidelijk. "Laatst kwam mijn vriendin met zo'n rompertje thuis voor de kleine", vertelt hij aan Algemeen Dagblad. "Wat denk je dat erop staat met van die grote letters? 'Wat gaan we doen vandaag?' Nou, dan heb je me, hoor. Schitterend gewoon, dan kan ik meteen volschieten."

Feyenoord-opvoeding

Het is voor Wijnstekers even wennen, want er komt bij zo'n pasgeboren dochter een hoop kijken. Wijnstekers heeft overigens drie volwassen zoons, maar dat is toch anders dan een baby. Voor het interview 's ochtends plaatsvond, had hij al de fles gegeven, de poepluier verschoond en al een Feyenoord-lied geneuried om de kleine te laten slapen.

Lid van de kidsclub van Feyenoord is ze inmiddels ook. "Liv was eerder lid van de Kameraadjes, dan ik aangifte van haar geboorte had gedaan bij de gemeente Rotterdam."

Bijzondere bekerfinale

De oud-prof kende onlangs ook groot verdriet. In september overleed Henk, de vader van Ben, op 99-jarige leeftijd. De finale in de Kuip wordt zondag de eerste finale die zijn vader niet mee meemaakt. "Ik zal bij winst op NEC zeker even naar boven kijken. Zo van: nou, pa, we hebben weer een prijsie hoor."

Echte Feyenoorder

Tussen 1975 en 1988 speelde Wijnstekers honderden duels voor Feyenoord. In 1984 werd hij landskampioen. Dat was het jaar dat ook Johan Cruijff voor Feyenoord speelde. Ook pakte Wijnstekers met Feyenoord destijds de beker, net als in 1980. De kans dat Feyenoord na zondag weer een beker rijker is, is volgens Wijnstekers groot.

Hij geniet bovendien weer van Feyenoord, dat zich de afgelopen jaren weer terug wist te vechten naar de Nederlandse top. "Het voetbal is onder Arne Slot fantastisch om naar te kijken. En wie weet komt daar zondag weer een mooie prijs bij, want dat ís de beker. Man, ik ben zo gelukkig dat we terug zijn waar we horen."

