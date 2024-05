'Ik wil altijd beter worden, dus ook met mijn schermtijd': Jens Toornstra gaat in alles de strijd met zichzelf aan

Jens Toornstra (34) is stellig: "Ik ga sowieso zo lang mogelijk door met voetballen, dat staat voorop." Denken aan stoppen doet hij nog niet, hij kreeg advies van ex-profs en dat luidde: 'Ga zo lang mogelijk door.' Maar dat betekent niet dat voetbal het enige is voor Toornstra. Een verhaal over hobby's ontdekken, wedstrijdje schermtijd verminderen en voetbal missen.

In 2021 zei Toornstra in een interview: "Ik hoop tot mijn 35e te voetballen en daarna een functie bij mijn club te krijgen." Dat is toch wel even wat anders gelopen, want Toornstra denkt nog lang niet aan stoppen en geniet nog met volle teugen. "Die uitspraak kunnen we alsnog laten staan", zegt hij trots. "Ik hoop nog steeds drie jaar door te kunnen voetballen. Dat hoopte ik toen ook. Maar ik voel me nog zo goed, dat ik die tijd nog verlengen wil." Ook heeft hij het gewoon nog prima naar zijn zin bij Utrecht.

Boeken lezen

Toornstra moet lachen als het over zijn hobby's gaat. Sinds kort leest hij meer dan normaal en probeert hij ook andere boeken uit. "Ik lees nu Waanzin Aan Het Einde Van De Wereld", zegt hij. "Dit is het eerste boek dat een beetje buiten het sporten om gaat. Verder zijn het veel sportboeken die ik lees. Kijk, Gijp heb ik ook gelezen. Daar kan je wel wat uithalen, maar dat zijn geen levenslessen ofzo", lacht Toornstra. "Ik heb nu ook Morele Ambitie gekregen van een vriend van mij, dat heeft dan weer niks met sport te maken. Ik probeer mijn smaak te verbreden."

Hij bekent dat het lezen wel een uitdaging is. "Ik heb drie kinderen, dus vaak heb ik niet eens tijd om te lezen of ben ik veel te moe." Ook speelt hij al een tijdje muziek, hij leert zichzelf piano. "Maar volgende week heb ik mijn eerste les, want dat oefenen via een appje werkte toch niet." Als hij niet voetbalt, doet hij ook graag andere sporten als golf en padel. "Al gaat dat laatste soms nog wat lastig, dat is vrij intensief."

Toornstra zit dus niet stil en probeert veel hobby's uit. Is het de leeftijd of is er meer? "Er werd mij verweten dat ik te veel op mijn telefoon zat", legt hij uit. "Je verdwaalt heel makkelijk in de reels en de tiktoks tegenwoordig, daar ben ik mee gestopt. Ik zit nu onder de anderhalf uur schermtijd op een dag", zegt hij trots. Hij maakt daar graag een wedstrijd van. "Ik wil altijd beter worden, dus ook met schermtijd. Het was eerst 4,5 uur dus ik ben al aardig goed bezig."

© Getty Images

'Je gaat het echt missen'

Een leven na het voetbal, daar wil Toornstra nog niet over nadenken. Hij zal sowieso met voetbal bezig blijven, maar doet in zijn vrije tijd ook graag andere sporten zoals golf en padel. Dat laatste is toch wat moeilijk: "Dat is nog net te intensief, dus dat doe ik wat minder." Dat hoor ik ook van jongens die gestopt zijn. Dat je enorm veel gaat missen, zoals de druk die bij een wedstrijd komt kijken, of de kleedkamer en de euforie van het scoren. Dat soort dingen wil ik allemaal nog niet missen."

Wat ook meespeelt is dat hij simpelweg nog niet goed weet wat hij zou willen doen na het voetballen. Daar heeft hij ook een duidelijke reden voor: "Tijdens mijn carrière ga ik ook niet iets anders doen, want ik vind dat ik me vol op het voetbal moet focussen." Hij heeft genoeg interesses en ziet genoeg mogelijkheden, maar... "Ik wil er ook niet te veel over nadenken, ik voel mij nog te veel voetballer", besloot de grote voetballiefhebber Jens Toornstra.