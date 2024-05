Sportnieuws.nl en Karsten Kroon geven tips voor jouw Giro-pool: Deze renners mogen niet ontbreken in je selectie

Met de start van de Giro d'Italia is het tijd voor de eerste grote ronde van het jaar. Dat betekent dat wielerliefhebbers druk aan het puzzelen zijn om tot het best mogelijke team te komen. Sportnieuws.nl tipt samen met Eurosport commentator Karsten Kroon renners waarmee jij het verschil kunt maken in jouw Giro-pool.

De Ronde van Italië start zaterdag 4 mei in Turijn dus is het tijd om knopen door te hakken. Samen met Karsten Kroon geeft Sportnieuws.nl tien pareltjes die jij kunt selecteren voor jouw Giro-pool. Alvast één tip: probeer niet op Tadej Pogacar te besparen. "Pogi moet je er gewoon in klikken. Daar moet je verder niet over nadenken", is Kroon van mening.

10. Davide Piganzoli (Team Polti Kometa)

We trappen de top tien af met een piepjonge Italiaanse klimmer. De 21-jarige Piganzoli won dit jaar de Tour of Antalya en toonde ook in de Tour of the Alps over goede benen te beschikken. Eerder werd zijn talent duidelijk bij zijn derde plaats in de Ronde van de Toekomst in 2023.

Nu hij deze Giro d'Italia de uitgewezen kopman is bij Team Polti Kometa liggen er voldoende kansen voor hem in het verschiet. "Piganzoli is goedkoop geprijsd, en ik denk dat hij zomaar eens zou kunnen verrassen", voorspelt Kroon. "Naast goede klasseringen in bergetappes kan hij punten verdienen in het jongerenklassement, wat hem zeer interessant maakt."

Davide Piganzoli trekt ten aanval in de Tour of the Alps © Getty Images

9. Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich PostNL)

Deze Giro staan er veel topsprinters aan de start met onder andere Fabio Jakobsen. Echter is zijn teamgenoot misschien wel interessanter door zijn gunstige prijs. Door de lead-out van Jakobsen te kiezen kun je het nodige budget besparen, en misschien betaalt zich dit ook wel uit in punten.

De 21-jarige Andresen liet zelf in de Ronde van Turkije zien de beschikking te hebben over een sterk eindschot. Het was niet Jakobsen, maar juist zijn Deense sprintaantrekker die drie keer als eerste over de streep kwam. Mocht de Nederlandse sprinter niet over goede benen beschikken kan Andresen zijn rol in de sprints overnemen. Een leuke toevoeging aan je selectie, die bovendien de nodige teampunten scoort bij goede prestaties van Jakobsen.

Tobias Lund Andresen wint voor zijn kopman Fabio Jakobsen © Getty Images

8. Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Fainzané)

Opnieuw een talentvolle Italiaan in de vorm van Pellizzari. De 20-jarige klimmer brak - net als zijn landgenoot Piganzoli - vorig jaar door in de Tour de l'Avenier, waar hij zelfs tweede werd. Pellizari reed een sterk Italiaans voorjaar en liet in de Tour of the Alps zelfs zien bergop in betere vorm te verkeren dan Geraint Thomas. Maar ja zegt dat nu meer over de Brit of over Pellizari?

Vergeleken zijn Italiaanse concullega Pignanzoli is Pellizzari dus welicht al een stapje verder. "Ik verwacht dat hij wel eens een darkhorse kan zijn in het algemeen klassement. Bovendien zorgt dit voor de nodige punten in het jongerenklassement", voorziet Kroon. Wanneer zijn klassement in het water valt kan hij zelfs nog de focus verleggen richting de bergtrui.

Giulio Pellizzari (l) koerst in de Tour of the Alps zelfs nog tegen Geraint Thomas (r) © Getty Images

7. Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike)

Zie daar de Nederlandse sprintkoning. Kooij maakt zijn debuut in een grote ronde, maar wil direct goed scoren in de Ronde van Italië. De sprinter moet het helaas zien te doen zonder lead-out Wout van Aert, die vanwege de gevolgen van zijn valpartij de Giro aan zich voorbij moet laten gaan. Toch is de sprinttrein van Visma van grote klasse met onder meer Christophe Laporte als sprintaantrekker.

Wie zoekt naar een sterke sprinter komt al snel bij Kooij uit. "Ik kijk enorm uit naar het debuut van Kooij in de Giro", gaat Kroon verder. "Het is een sprinter die in vergelijking tot zijn concurrenten makkelijk bergop rijdt. Dit betekent dat hij meer kansen krijgt om voor etappezeges te sprinten. Tussen Merlier, Milan en Kooij zou ik zeker gaan voor de Nederlandse sprinter."

Olav Kooij debuteert in een grote ronde © Getty Images

6. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step)

Een aanvallende klimmer mag tijdens de Ronde van Italië natuurlijk niet ontbreken in je selectie. Die plek kun je met zekerheid toevertrouwen aan Vansevenant. Hij leverde mooie prestaties in het blok van de heuvelklassiekers. Vierde in de Amstel Gold Race en zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Nu reist de Belg af naar de Giro waar hij drie weken lang als rittenkaper wordt ingezet. Zijn team focust zich vooral op de sprints met Tim Merlier, dus krijgt Vansevenant alle vrijheid in de overige etappes. Met zijn kenmerkende stijl, die we kennen van Bauke Mollema, zet hij zich altijd volledig in, wat voor jouw pooltje mooie ereplaatsen gaat opleveren.

Mauri Vansevenant fietst in zijn kenmerkende stijl © Getty Images

5. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

Het is lastig kiezen tussen alle aanwezige sprinters. Dan is Molano misschien wel de sprinter met een uniek streepje voor. Eerder was de 29-jarige Colombiaan actief als sprintaantrekker, maar de afgelopen jaren mag hij steeds vaker voor eigen succes gaan. Echter vallen de resultaten van de snelle man van UAE Team Emirates nog wat tegen.

Zoals gezegd heeft Molano ten opzichte van andere sprinters een groot voordeel. "Met Molano heb je iemand die profiteert van Pogacar en tegelijk zelf punten scoort in de sprints", is Kroon van mening. Als ploeggenoot van Tadej Pogacar ontvangt hij teampunten, wanneer zijn kopman een etappeoverwinning boekt of leider is andere klassementen. Tel daar zijn eigen top tien resultaten aan toe, en je begrijpt dat dit wel eens een goede zet kan zijn.

Juan Sebastián Molano is misschien nog niet in topvorm maar toch scoort hij punten dankzij een ploeggenoot © Getty Images

4. Valentin Paret-Peintre (Decathlon A2GR La Mondiale Team)

Een andere naam die zomaar eens een etappe kan winnen is Valentin Paret-Peintre. Zoals veel andere renners koos de 23-jarige Fransman voor de Tour of the Alps ter voorbereiding op de Giro. De klimmer toonde daar iedere dag zijn goede vorm, en eindigde als vierde in het eindklassement. Tijdens de Ronde van Italië lijkt een goede klassering te hoog gegrepen, daar moet ploeggenoot Ben O'Connor voor gaan zorgen.

Paret-Peintre eindigde tijdens de vorige Giro al een keer als vijfde in een zware bergrit. Bovendien lijkt hij dit jaar nog sterker te zijn, waardoor hij misschien kan zorgen voor een etappeoverwinning. Mocht je budget over hebben kun je bovendien nog kiezen voor zijn oudere broer Aurélien, die met zijn ervaring al eerder succesvol was in de Giro. Dit voorjaar werd hij vijfde in Luik-Bastenaken-Luik.

Valentin Paret-Peintre (r) naast zijn broer en teamgenoot Aurélien © Getty Images

3. Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Deze editie van de Giro kent acht kansen voor sterke sprinters. Daar kun je de Nederlander zonder twijfel toe rekenen. Bovendien zag Van Poppel zijn sprintkopman Sam Welfsford wegvallen, wat betekent dat hij voor eigen succes mag gaan.

Vergeleken andere sprinters is de renner van BORA-hansgrohe leuk geprijsd wat hem zeer interessant maakt. "Van Poppel gaat denk ik geen etappeoverwinning boeken, maar mooie ereplaatsen leveren ook veel punten op. Vanwege zijn prijs is het een interessante optie voor je sprintersploeg", aldus Kroon.

Danny van Poppel mag voor eigen kansen gaan in Giro © Getty Images

2. Laurence Pithie (Groupama FDJ)

Schrijf hem maar op, en maak een plekje vrij in je team. Pithie gaat hoogstwaarschijnlijk je investering meer dan waard zijn. De naam van de Nieuw-Zeelander viel al regelmatig tijdens het voorjaar, waarin hij in vrijwel iedere Vlaamse klassieker indruk maakte. Met een zevende plaats in Parijs-Roubaix nog vers in het geheugen.

De talentvolle Pithie mag tijdens zijn debuut in een grote ronde laten zien dat hij meer is dan alleen een sprinter. Hij kan de heuvels goed verteren, positioneert zich uitstekend en beschikt over een sterk eindschot. Bovendien kan hij rekenen op de steun van zijn gehele ploeg. Kiezen voor de jonge Pithie is niet zonder risico, maar hij start de Giro met een duidelijk doel voor etappewinst.

Laurance Pithie maakt veel indruk dit voorjaar © Getty Images

1. Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe)

We sluiten af met een Duitse renner die zeer verrassend boven kwam drijven in de Ronde van Romandië. Daar verbaasde hij vriend en vijand door onder andere Enric Mas, Juan Ayuso en Egan Bernal achter zich te houden met zijn derde plaats in het eindklassement. Tijdens de laatste bergetappe moest hij alleen zijn meerdere erkennen in Richard Carapaz. Terwijl Lipowitz ondertussen wel was weggereden van kopman Aleksandr Vlasov.

Deze Giro kan hij misschien opnieuw verrassen in de schaduw van Daniel Felipe Martínez, die voor een klassement naar Italië is gestuurd. Echter is het gissen naar de vorm van de Colombiaanse kopman, dus kan Lipowitz zomaar eens voor eigen kansen gaan. Wie weet tot welke hoogtes de klimmer kan stijgen. Met zijn lage prijs kun je in ieder geval het gokje wagen.

Florian Lipowitz in gevecht met Carapaz en Rodríguez © Getty Images

