Duitse media lovend over Ian Maatsen na stunt met Borussia Dortmund: 'Slim en zelfverzekerd'

In Duitse media blijft het goede optreden van Ian Maatsen in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain niet onopgemerkt. De Nederlander kan ondanks zijn vroege gele kaart rekenen op hoge cijfers. Van Duitse krant BILD kreeg hij een 2, waarbij een 1 het hoogste cijfer is.

Maatsen won met Borussia Dortmund met 1-0 van Paris Saint-Germain en gaat dus met een voorsprong naar Parijs. Daar zal komende dinsdag de eerste finaleplaats voor de Champions League vergeven worden. Als het aan Duitse media ligt kan Maatsen dan ook weer op een basisplaats rekenen. Zij zijn lovend over het individuele optreden van de Nederlandse verdediger.

Maatsen kreeg al vroeg in de wedstrijd een gele kaart na balverlies, in de negentiende minuut. "Als gevolg daarvan werd hij minder agressief in duels en speelde hij voorzichtig en slim, vooral tegen Ousmane Dembélé en Achraf Hakimi", schrijft Sport1. "Hij was zelfverzekerd in de opbouw en 90 procent van zijn passes kwamen aan."

De verdediger krijgt een 3 van Sport1, wat in Duitsland een ruim voldoende is. De cijfers worden daar gegeven op een schaal van 1 tot en met 6, waarbij een 1 het best is.

Goede samenwerking met Adeyemi

BILD geeft de 22-jarige Nederlander zelfs een 2. "Samen met Karim Adeyemi was hij gevaarlijk op de linkerzijde. Hij hield PSG-ster Hakimi goed in bedwang", schrijft de Duitse krant.

In Westdeutsche Allgemeine Zeitung kan Maatsen ook rekenen op een goede beoordeling. Hij krijgt daar een 2,5. "Hij handelde zijn defensieve taken altijd goed af, in samenwerking met Adeyemi. Door zijn blok op Dembélé in de 34ste minuut kwam Dortmund niet op achterstand."

Uitschakeling PSV

Eerder in de Champions League werd PSV door Borussia Dortmund uitgeschakeld. Dat gebeurde in de achtste finales. Na een 1-1 gelijkspel in Eindhoven verloor de ploeg van trainer Peter Bosz op 13 maart uiteindelijk met 2-0 op bezoek in Dortmund.

Borussia Dortmund won vervolgens in de kwartfinales van Atlético Madrid. Mocht het de ploeg van Ian Maatsen en Donyell Malen lukken om de eindstrijd te halen, dan wacht als tegenstander Bayern München of Real Madrid. Beide grootmachten speelden in hun eerste wedstrijd met 2-2 gelijk. De returns in de halve finale van de Champions League staan voor volgende week op het programma.