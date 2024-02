Dick Advocaat komt met gewaagd transferadvies: 'Ajax moet nu Matthijs de Ligt terug te halen'

Dick Advocaat vindt dat Ajax er alles aan moet doen om Matthijs de Ligt terug te halen. Volgens de bondscoach van Curaçao hebben de Amsterdammers deze zomer een kans, aangezien de verdediger de laatste weken op de bank zit bij Bayern München. Advocaat denkt dat De Ligt een ideale vervanger zou zijn voor Josip Sutalo.

Advocaat denkt dat De Ligt precies het type speler is dat Ajax nu nodig heeft. "De Ligt was bij Ajax geweldig, als speler en als leider. Hij heeft het niet geweldig gedaan bij Juventus en Bayern München, anders speel je wel. Probeer zo’n speler nou terug te halen. Met zoveel kwaliteiten, want hij was echt een grote speler."

'Nu is de kans'

De analist en coach geeft de Amsterdammers ook nog eens een kans voor het terughalen van de bewierookte verdediger. "Hij was een grote speler, maar daar is nu niet zo veel meer van over. Nu is de kans om hem terug te houden. Dan heb je met Jorrel Hato een uitstekend centraal duo. Het heeft alleen altijd te maken met het salaris. Als Jordan Henderson komt, dan zal De Ligt toch ook wel komen."

Vervanger van Sutalo

Volgens Advocaat moet De Ligt dan de plek van Josip Sutalo overnemen. De analist durft te betwijfelen of de Kroaat wel een verdediger is. "Ik vraag me af of Sutalo überhaupt wel een voorstopper is. Hij is eigenlijk meer een middenvelder dan een voorstopper. Hij wint ook geen duel en hij wil iedere bal mooi spelen."