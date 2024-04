Dirk Kuyt praat over toekomst na kampioenschap met Beerschot: 'Zo makkelijk was het niet'

Dirk Kuyt is met Beerschot kampioen geworden op het tweede niveau van België, nadat hij daar in januari instapte. Het is voor de oud-voetballer zijn eerste succesvolle periode als hoofdtrainer.

Als trainer van ADO kreeg hij veel kritiek en Kuyt kijkt ook dan niet tevreden terug op die periode. Hij nam te veel hooi op zijn vork, blikte hij terug bij Rondo. Daar heeft hij nu van geleerd bij Beerschot. Daar stapte hij op 3 januari in, waarna op 12 januari de eerste wedstrijd op het programma stond.

Kuyt stapte in bij een Beerschot dat al bovenaan stond. "'Je staat bovenaan, dus het moet lukken', werd er gezegd. Maar zo makkelijk was het niet." Volgens Kuyt deden er vijf à zes ploegen mee om het kampioenschap. Dat hij toch kampioen werd met Beerschot, noemt hij een enorme opsteker in zijn trainerscarrière. "Het is mooi om hier trainer van te zijn."

Kuyt, die via FaceTime inschakelde bij Rondo, bespreekt ook zijn toekomst. Hij zegt momenteel in gesprek te zijn met Beerschot en het liefst mee te promoveren naar het hoogste niveau in België. "Het is een volksclub die heel veel heeft meegemaakt de afgelopen jaren. De mensen hier wilden heel graag terug naar het hoogste niveau."

Dirk Kuyt over de Nederlandse mentaliteit

Eerder op maandag gaf Kuyt in Belgische media aan dat de Nederlandse media en mentaliteit hard zijn. Zo vindt hij dat Jordan Henderson te weinig respect krijgt, na het winnen van de Premier League en Champions League. De Engelse middenvelder speelt sinds deze winter bij Ajax, maar hem wordt verweten te weinig invloed te hebben op het spel.