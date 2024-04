Dit zijn de scheidsrechter en de VAR tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC

De KNVB heeft een scheidsrechter aangewezen voor de bekerfinale van komende zondag (21 april). Serdar Gözübüyük heeft de leiding over de wedstrijd in De Kuip tussen Feyenoord en NEC.

Het is pas de tweede keer dat de 38-jarige arbiter een finale van de TOTO KNVB Beker mag fluiten. Zijn eerste keer was in 2019, toen hij zag hoe Ajax met 4-0 van Willem II won en daarmee de dennenappel won. Feyenoord - NEC is dus zijn tweede bekerfinale.

Nooit dezelfde scheids als vorig jaar

Het is de afgelopen acht edities nog niet voorgekomen dat een bekerfinale door dezelfde scheidsrechter wordt gedaan als het jaar ervoor. Met die wetenschap wist Dennis Higler dus eigenlijk al wel dat hij het niet zou worden dit jaar. Hij floot de afgelopen bekerfinale tussen Ajax en PSV. Die wedstrijd eindigde in 1-1 en won PSV na strafschoppen.

VAR tijdens bekerfinale Feyenoord - NEC

Gözübüyük wordt in Rotterdam gesteund door assistenten Erwin Zeinstra en Johan Balder. Jeroen Manschot is de vierde official. Daarnaast is er ook een VAR actief. Vanuit Zeist controleert Pol van Boekel de beelden en beslissingen van Gözübüyük. Ook Van Boekel moet als VAR geassisteerd worden. Dat gebeurt door Parick Inia.

Statistieken Gözübüyük bij Feyenoord en NEC

Gözübüyük floot dit seizoen al 21 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan vijf duels van Feyenoord of NEC. Opvallend is dat hij al vier keer eerder Feyenoord floot dit seizoen en pas 1 keer NEC. Zijn bekendste wedstrijd is De Klassieker in Amsterdam. Hij moest toen de wedstrijd staken na de 0-3 van Feyenoord, omdat fans van Ajax vuurwerk op het veld gooiden.

Wedstrijd Gele kaarten Feyenoord Gele kaarten NEC Penalty gegeven? Sparta - NEC 4 van de 5 Ja, aan Sparta Ajax - Feyenoord 2 van de 5 Nee Excelsior - Feyenoord 1 van de 2 Nee Vitesse - Feyenoord 3 van de 6 Nee PSV - Feyenoord 3 van de 7 Nee